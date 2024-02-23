Урожай помідорів. Фото: Freepik

Обробка насіння помідорів від фітофтори — важливий етап у підготовці до посадки розсади. Дізнайтеся ефективні методи захисту рослин від цієї небезпечної хвороби.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Що таке фітофтора і чому вона небезпечна для помідорів

Фітофтора — це грибкове захворювання, що викликається ооміцетом "Phytophthora infestans", яке атакує помідори та інші рослини сімейства пасльонових. Воно може призвести до серйозних пошкоджень рослин та значного врожаю, особливо у вологих та теплих умовах. Фітофтора вражає листя, стебла та плоди, призводячи до їх гниття та загнивання. Це захворювання може поширюватися швидко і може призвести до повного знищення культурних рослин, якщо не вживати заходів щодо боротьби з ним.

Плоди помідорів. Фото: Freepik

Чим обробити насіння помідор від фітофтори

Для захисту насіння помідорів від фітофтори можна використовувати різні методи обробки, такі як обробка в розчині марганцівки, використання спеціалізованих фунгіцидів або натуральних антисептиків, таких як настоянка часнику.

Декілька простих порад, які допоможуть виростити помідори

Плоди помідорів. Фото: Freepik

Виберіть відповідне місце

Помідори люблять сонячні місця із гарною циркуляцією повітря.

Підготуйте ґрунт

Переконайтеся, що грунт добре дренується і багатий на поживні речовини.

Правильно поливайте

Помідори потребують регулярного, але не перезволоженого ґрунту. Поливайте їх рівномірно, уникаючи попадання води на листя.

Удобрюйте рослини

Регулярно підживлюйте помідори добривами, багатими на калій, щоб сприяти формуванню плодів.

Підтримуйте підтримку

Використовуйте опори або каркаси, щоб підтримувати рослини і запобігти ломанню пагонів під вагою плодів.

Видаліть бічні пагони

Регулярно видаляйте бічні пагони, щоб стимулювати зростання та розвиток плодів.

Плоди помідорів. Фото: Freepik

Боріться зі шкідниками та хворобами

Слідкуйте за рослинами та вживайте заходів захисту, щоб запобігти ураженню шкідниками та хворобами, такими, як фітофтор.

Збирайте плоди вчасно

Збирайте помідори, як тільки вони дозріють, щоб запобігти перезріванню та зниження смакових якостей.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете виростити смачні та красиві помідори прямо у себе в саду або на дачі.

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