Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Чим обробити насіння помідор від фітофтори arrow

Чим обробити насіння помідор від фітофтори

23 лютого 2024 18:11
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим обробити насіння помідор від фітофтори
Урожай помідорів. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Обробка насіння помідорів від фітофтори — важливий етап у підготовці до посадки розсади. Дізнайтеся ефективні методи захисту рослин від цієї небезпечної хвороби.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Що таке фітофтора і чому вона небезпечна для помідорів

Фітофтора — це грибкове захворювання, що викликається ооміцетом "Phytophthora infestans", яке атакує помідори та інші рослини сімейства пасльонових. Воно може призвести до серйозних пошкоджень рослин та значного врожаю, особливо у вологих та теплих умовах. Фітофтора вражає листя, стебла та плоди, призводячи до їх гниття та загнивання. Це захворювання може поширюватися швидко і може призвести до повного знищення культурних рослин, якщо не вживати заходів щодо боротьби з ним.

null
Плоди помідорів. Фото: Freepik

Чим обробити насіння помідор від фітофтори

Для захисту насіння помідорів від фітофтори можна використовувати різні методи обробки, такі як обробка в розчині марганцівки, використання спеціалізованих фунгіцидів або натуральних антисептиків, таких як настоянка часнику.

Декілька простих порад, які допоможуть виростити помідори

null
Плоди помідорів. Фото: Freepik

Виберіть відповідне місце

Помідори люблять сонячні місця із гарною циркуляцією повітря.

Підготуйте ґрунт

Переконайтеся, що грунт добре дренується і багатий на поживні речовини.

Правильно поливайте

Помідори потребують регулярного, але не перезволоженого ґрунту. Поливайте їх рівномірно, уникаючи попадання води на листя.

Удобрюйте рослини

Регулярно підживлюйте помідори добривами, багатими на калій, щоб сприяти формуванню плодів.

Підтримуйте підтримку

Використовуйте опори або каркаси, щоб підтримувати рослини і запобігти ломанню пагонів під вагою плодів.

Видаліть бічні пагони

Регулярно видаляйте бічні пагони, щоб стимулювати зростання та розвиток плодів.

null
Плоди помідорів. Фото: Freepik

Боріться зі шкідниками та хворобами

Слідкуйте за рослинами та вживайте заходів захисту, щоб запобігти ураженню шкідниками та хворобами, такими, як фітофтор.

Збирайте плоди вчасно

Збирайте помідори, як тільки вони дозріють, щоб запобігти перезріванню та зниження смакових якостей.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете виростити смачні та красиві помідори прямо у себе в саду або на дачі.

Раніше ми писали, як захистити молоді дерева від навали гризунів — найкращі поради.

Прості правила посіву насіння, які завжди дозволяють отримувати хороші сходи овочів та квітів.

Не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною і згниє.

врожай
лайфхаки
поради
помідор
город
сад
помідори
розсада
як посадити помідори
дача

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

Актуальне по темі