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Найкращі дні для висадки баклажанів на розсаду

21 лютого 2024 16:59
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли потрібно висаджувати баклажани
Розсада у горщику. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Вирощування баклажанів починається з правильного вибору дня для посіву розсади. Визначення ідеального моменту для висадки баклажанів на розсаду є важливим кроком для успішного врожаю.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Найкращі дні для висадки баклажанів на розсаду

Найкращі дні для посіву насіння баклажанів на розсаду залежать від регіону та кліматичних умов. Взагалі, баклажани віддають перевагу теплій погоді, тому для успішного вирощування розсади рекомендується вибирати період, коли ймовірність заморозків мінімальна і ґрунт прогрівся до температури близько 18-25 ºС.

Найчастіше оптимальним часом для посіву баклажанів на розсаду є початок весни, зазвичай це лютий чи березень. Посів проводять за 6-8 тижнів до передбачуваної дати останнх заморозків. Таким чином, якщо останні заморозки очікуються у квітні, розсаду краще висаджувати наприкінці лютого чи на початку березня.

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Баклажани на гілці. Фото: Freepik

Необхідно також враховувати, що баклажани вимагають тривалого періоду для формування якісної розсади, тому важливо розпочати процес вирощування насіння вчасно, щоб розсада була готова до висадки у відкритий ґрунт, коли він вже достатньо прогріється.

З чого почати вирощування баклажанів

Вирощування здорових і рясно плодоносних баклажанів починається з вибору місця для посадки і правильного догляду за рослинами.

Вибір місця та ґрунту

Виберіть сонячне місце з родючим, добре дренованим ґрунтом. Баклажани люблять тепло та світло, тому виберіть місце, де вони отримають достатньо сонячного світла.

Підготовка ґрунту

Підготуйте ґрунт, додавши компост або перегній для забезпечення рослинам необхідних поживних речовин.

Посів насіння або розсади

Ви можете почати сівбу насіння в горщиках або використовувати готову розсаду. Посів насіння краще починати за кілька тижнів до передбачуваної дати останніх заморозків.

Догляд за рослинами

Підтримуйте ґрунт вологим, але не перезволожуйте. Видаліть бур'яни та забезпечте рослинам підтримку, щоб запобігти перелому стебел під вагою плодів.

Добриво для баклажанів

Підживлюйте рослини добривами, що містять азот, фосфор та калій, для стимулювання здорового росту та розвитку.

Захист від шкідників та хвороб

Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та хвороб. Застосовуйте необхідні заходи контролю, такі як мульчування, щоб запобігти їх появі.

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Баклажани на столі. Фото: Freepik

Збір врожаю

Збирайте баклажани, коли вони досягнуть потрібного розміру та кольору. Регулярне збирання плодів стимулює нове цвітіння та збільшує врожайність рослин.

Дотримуючись цих простих кроків і забезпечуючи рослинам достатній догляд, ви зможете виростити здорові та смачні баклажани.

Раніше ми писали, що робити, щоб розсада не хворіла — знезараження грунту.

Також ми писали, як захистити молоді дерева від навали гризунів — найкращі поради.

Прості правила посіву насіння, які завжди дозволяють отримувати хороші сходи овочів та квітів.

Не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною і згниє.

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