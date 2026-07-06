Эти удобрения остановят появление пустоцветов на кабачках: чем уже подкормить

Подкормка кабачков для обильного плодоношения. Коллаж: Новости.LIVE

Леонид Волков Редактор

Кусты кабачков покрылись яркими желтыми цветами, но долгожданных плодов так и не видно? Такая ситуация знакома многим огородникам. А главная причина кроется в уходе. Несколько простых мер и сбалансированная подкормка помогут овощу щедро плодоносить.

Новости.LIVE рассказывает, почему на кабачках появляются пустоцветы, и делится секретами, какие удобрения увеличат количество завязей вдвое.

Почему на кабачках появляется много пустоцветов

Мужские цветки нужны кустам кабачков для опыления. Но когда пустоцветов становится слишком много, это уже создает проблему. Ведь плоды почти не формируются. Есть несколько факторов, которые на это влияют:

Слишком свежие семена

Семена кабачков, пролежавшие один-два года в сухом и тёмном месте, часто образуют больше женских цветков, а растения начинают плодоносить раньше.

Сгущенные посадки

Если кусты растут слишком близко друг к другу, они:

конкурируют за питательные вещества и воду;

затеняют цветки;

ухудшают циркуляцию воздуха;

затрудняют доступ пчел и шмелей к растениям.

Оптимальное расстояние между кустами составляет примерно 80–90 см. Если посадки уже загущены, можно осторожно удалить часть нижних листьев. Это улучшит освещение и проветривание без ущерба для растения.

Полив

Распространенная ошибка — слишком частые поливы. Постоянно влажная почва стимулирует рост зеленой массы, а не плодов. Перед поливом лучше проверить почву на глубине примерно 5 см. Если она еще влажная, спешить с водой не стоит. Когда же завязи начнут активно увеличиваться, потребность растений во влаге постепенно возрастает. Во время образования завязей кабачки поливают 1–2 раза в неделю.

Чем подкормить кабачки, чтобы было больше завязей

Во время цветения кабачкам особенно необходимо сбалансированное питание. Если растение получает слишком много азота, оно активно наращивает крупную листву, но завязей становится меньше.

Именно поэтому в этот период стоит сделать акцент на калии, фосфоре и важных микроэлементах.

Монофосфат калия

Одно из лучших удобрений для периода цветения и плодоношения. Фосфор укрепляет корневую систему, а калий стимулирует образование завязи и помогает плодам быстрее наливаться.

Для подкормки достаточно растворить 10–15 г препарата в 10 литрах воды и полить растения по влажной почве.

Гумат калия

Это натуральное удобрение улучшает усвоение питательных веществ, помогает кабачкам легче переносить жару и стимулирует образование новых завязей.

Обычно используют 10–15 мл препарата на 10 литров воды в соответствии с рекомендациями производителя.

Комплексные удобрения

Для регулярного ухода хорошо подходят комплексные удобрения для овощных культур, содержащие азот, фосфор, калий и комплекс микроэлементов в правильном соотношении.

Подкармливать кабачки достаточно примерно один раз в 10 дней, обязательно на хорошо увлажненную почву и не превышая норму, указанную производителем.

Борная кислота

Бор является одним из важнейших микроэлементов во время цветения. Именно он помогает уменьшить осыпание завязи и улучшает опыление.

Для внекорневой подкормки 1 г борной кислоты сначала растворяют в небольшом количестве горячей воды, после чего доводят объем до 10 литров и опрыскивают листья в вечернее время или в пасмурную погоду.

Что делать во время сильной жары

В июльскую жару кабачки могут временно приостанавливать образование новых плодов даже при правильном уходе. Высокая температура ухудшает опыление, а пыльца становится менее жизнеспособной.

В такие дни желательно немного притенять грядки в самые жаркие часы, регулярно контролировать влажность почвы и не вносить чрезмерное количество удобрений. Перекормленные растения чаще наращивают листву, чем формируют урожай.