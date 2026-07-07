Троянди почали жовтіти посеред літа: як повернути красу рослинам

Догляд за кущами троянд влітку. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Неможливо уявити літній сад без пишних троянд. Але часом соковите зелене листя раптово починає жовтіти, втрачаючи свою красу та здоров'я. Цьому є кілька причин. Але якщо вчасно визначити проблему, її можна усунути.

Новини.LIVE розповідає про найпоширеніші причини та прості способи повернути трояндам розкіш.

Пожовтіння троянд влітку: причини та способи їх усунення

Нестача поживних речовин

Найчастіше кущі починають жовтіти, коли їм не вистачає поживних речовин. Зокрема через дефіцит азоту або заліза.

Дефіцит азоту

Якщо бракує азоту, тоді листя поступово світлішає, жовтіє, а згодом починає опадати. У такому разі варто підживити рослину органічними або мінеральними добривами. Добре працюють перепрілий компост, настій коров'яку чи правильно розведений пташиний послід.

Дефіцит заліза

Якщо ж бракує заліза, то молоде листя жовтіє, а прожилки залишаються зеленими. Таке явище називають хлорозом. Воно часто виникає на лужних ґрунтах або після тривалих дощів. Тоді слід використовувати спеціальні препарати із хелатом заліза, які швидко засвоюються рослиною. Також варто перевірити кислотність ґрунту та не зловживати внесенням золи, яка може підвищувати рівень pH.

Шкідники

Троянди можуть швидко втрачати свою красу через попелицю або павутинного кліща. Ці дрібні шкідники живляться соком рослини. Від атаки комах листя не тільки жовтіє, а й засихає та починає опадати.

Оскільки саме влітку, у спекотну й суху погоду, шкідники найбільш активні, потрібно регулярно оглядайте кущі, особливо нижній бік листків. За перших ознак ураження обробіть троянди відповідним інсектицидом або акарицидом.

Неправильний полив

Часом причина криється не у хворобах чи нестачі добрив, а у неправильному поливі. Як пересихання ґрунту, так і застій води біля коріння можуть викликати пожовтіння листя. Поливайте троянди рясно, але не надто часто, щоб земля встигала злегка підсихати між поливами.

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