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Без болю та сліз — як правильно нарізати цибулю

15 квітня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно нарізати цибулю без сліз — п'ять дієвих способів
Від цибулі потрібно захистити очі. Фото: menshealth.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Люди плачуть, коли ріжуть цибулю, не тому, що їм її шкода, а через сполуки сірки, які виділяються рослиною під час нарізання. Щоб захистити очі від її впливу, дотримуйтесь цих простих правил.

П'ять способів нарізати цибулю без сліз.

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1. Закрити очі

Допоможуть будівельні, або навіть сонцезахисні окуляри. Головне — створити перепону між очима та газом цибулі.

2. Нагостріть ніж

Чим гостріший ніж, тим менші ушкодження м'якоті цибулі та відповідно нижча кількість газу.

3. Корінець цибулі

Вважається, що ця частина цибулини містить найбільше сірки. Не чіпайте його під час нарізання.


 

Без болю та сліз — як правильно нарізати цибулю - фото 1
Фото: realsimple.com

4. Охолоджена цибуля

В охолодженій цибулі хімічні реакції сповільнюються, відповідно виділяється менше сірки під час нарізання.

5. Провітрювання

Потік повітря розносить газ якомога далі від ваших очей. Нарізайте під включеною на максимум витяжкою, або біля відкритого вікна.

Раніше ми писали, чим насправді корисна свіжа цибуля. Також розповідали про шкоду та користь зеленої цибулі.

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