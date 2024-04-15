Как правильно нарезать лук без слез — пять действенных способов

От лука нужно защитить глаза. Фото: menshealth.com

Люди плачут, когда режут лук, не потому, что им его жаль, а из-за серы, которую выделяют молекулы растения во время нарезания. Чтобы защитить глаза от ее воздействия, соблюдайте эти простые правила.

Пять способов нарезать лук без слез.

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1. Закрыть глаза

Помогут строительные или даже солнцезащитные очки. Главное создать преграду между глазами и газом лука.

2. Заточите нож

Чем острее, тем меньше повреждения мякоти лука и соответственно ниже количество газа.

3. Корешок лука

Считается, что эта часть луковицы содержит больше серы. Не трогайте его во время нарезки.

Фото: realsimple.com

4. Охлажденный лук

В охлажденном луке химические реакции замедляются, соответственно выделяется меньше серы во время нарезки.

5. Проветривание

Поток воздуха разносит газ как можно дальше от ваших глаз. Нарезайте под включенной на максимум вытяжкой или возле открытого окна.

Ранее мы писали, чем на самом деле полезен свежий лук. Также рассказывали о вреде и пользе зеленого лука.