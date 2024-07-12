Як самотужки почистити кондиціонер вдома — чотири прості кроки

Зняття фільтрів кондиціонера. Фото: tonystephensrefrigeration.com.au

Спека в Україні, попри заклики економити електрику, змушує людей користуватися кондиціонерами, коли в їхніх оселях є світло. Втім, побутові кондиціонери мають неприємну властивість накопичувати бруд, в якому легко розмножуються шкідливі для здоров'я людини бактерії та грибки.

Як просто почистити кондиціонер, написав Super Air Cool.

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Загрози від брудного кондиціонера

Бактерії та грибки, які живуть в бруді кондиціонера, можуть викликати в людей застуду, астму, риніт тощо.

Бруд може заблокувати повітряний потік, знизити ефективність роботи кондиціонера, збільшити споживання електроенергії, підвищити шум, та навіть пошкодити компресор й скоротити термін служби пристрою.

Чотири кроки чищення кондиціонера

Для чистки домашнього кондиціонера можна викликати спеціалізований сервіс, послуги якого коштуватимуть від 550 грн. А можна заощадити гроші та впоратися із завданням самотужки.

Вимкніть живлення кондиціонера. Протріть зовнішню частину пристрою не надто вологою тканиною. Знайдіть ручки ліворуч та праворуч від пристрою, злегка натисніть та відкрийте передню панель. Зніміть фільтр, промийте задню (увігнуту) частину чистою водою та акуратно пройдіться по ній щіткою. Після прання покладіть фільтр для природного висихання. Після зняття фільтрів відкриється доступ до випарника. Збризніть його очищувачем кондиціонера. Будьте обережні, не розпилюйте на інші частини, щоб уникнути короткого замикання після ввімкнення пристрою. Після цього встановіть висохлий фільтр та панель. Залиште на 10 хвилин. Увімкніть кондиціонер та відрегулюйте максимальну кількість повітря та потужність охолодження протягом 30 хвилин.

Раніше, за розпорядженням Кабміну, органи державної влади відмовилися від кондиціонерів та вуличного освітлення. Також МОН заборонило закладам освіти вмикати кондиціонери та підсвітку території.