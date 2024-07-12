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Без затрат на клининг — как самостоятельно почистить домашний кондиционер

12 июля 2024 06:40
Никита Загородный - Редактор
Как самостоятельно почистить кондиционер дома — четыре простых шага
Снятие фильтров кондиционера. Фото: tonystephensrefrigeration.com.au
Никита Загородный - Редактор

Жара в Украине, несмотря на призывы экономить электричество, заставляет людей пользоваться кондиционерами, когда в их домах есть свет. Впрочем, бытовые кондиционеры обладают неприятным свойством накапливать грязь, в которой легко размножаются вредные для здоровья человека бактерии и грибки.

Как просто почистить кондиционер, написал Super Air Cool.

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Угрозы от грязного кондиционера

  • Бактерии и грибки, живущие в грязи кондиционера, могут вызвать у людей простуду, астму, ринит и др.
  • Грязь может заблокировать воздушный поток, снизить эффективность работы кондиционера, увеличить потребление электроэнергии, повысить шум, а также повредить компрессор и сократить срок службы устройства.

 

Четыре шага чистки кондиционера

Для очистки домашнего кондиционера можно вызвать специализированный сервис, услуги которого будут стоить от 550 грн. А можно сэкономить деньги и справиться с задачей своими силами.

  1. Выключите питание кондиционера.
  2. Протрите внешнюю часть устройства не слишком влажной тканью.
  3. Найдите ручки слева и справа от устройства, слегка нажмите и откройте панель. Снимите фильтр, промойте чистой водой заднюю (вогнутую) часть и аккуратно пройдитесь по ней щеткой. После стирки уложите фильтр для естественного высыхания.
  4. После снятия фильтров откроется доступ к испарителю. Сбрызните его очистителем кондиционера. Будьте осторожны, чтобы не распылять на другие части, дабы избежать короткого замыкания после включения устройства. Затем установите высохший фильтр и панель. Оставьте на 10 минут. Включите кондиционер и отрегулируйте максимальное количество воздуха и мощность охлаждения в течение 30 минут.

Ранее по распоряжению Кабмина органы государственной власти отказались от кондиционеров и уличного освещения. Также МОН запретило учебным заведениям включать кондиционеры и подсветку территории.

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