Как самостоятельно почистить кондиционер дома — четыре простых шага

Снятие фильтров кондиционера. Фото: tonystephensrefrigeration.com.au

Жара в Украине, несмотря на призывы экономить электричество, заставляет людей пользоваться кондиционерами, когда в их домах есть свет. Впрочем, бытовые кондиционеры обладают неприятным свойством накапливать грязь, в которой легко размножаются вредные для здоровья человека бактерии и грибки.

Как просто почистить кондиционер, написал Super Air Cool.

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Угрозы от грязного кондиционера

Бактерии и грибки, живущие в грязи кондиционера, могут вызвать у людей простуду, астму, ринит и др.

Грязь может заблокировать воздушный поток, снизить эффективность работы кондиционера, увеличить потребление электроэнергии, повысить шум, а также повредить компрессор и сократить срок службы устройства.

Четыре шага чистки кондиционера

Для очистки домашнего кондиционера можно вызвать специализированный сервис, услуги которого будут стоить от 550 грн. А можно сэкономить деньги и справиться с задачей своими силами.

Выключите питание кондиционера. Протрите внешнюю часть устройства не слишком влажной тканью. Найдите ручки слева и справа от устройства, слегка нажмите и откройте панель. Снимите фильтр, промойте чистой водой заднюю (вогнутую) часть и аккуратно пройдитесь по ней щеткой. После стирки уложите фильтр для естественного высыхания. После снятия фильтров откроется доступ к испарителю. Сбрызните его очистителем кондиционера. Будьте осторожны, чтобы не распылять на другие части, дабы избежать короткого замыкания после включения устройства. Затем установите высохший фильтр и панель. Оставьте на 10 минут. Включите кондиционер и отрегулируйте максимальное количество воздуха и мощность охлаждения в течение 30 минут.

Ранее по распоряжению Кабмина органы государственной власти отказались от кондиционеров и уличного освещения. Также МОН запретило учебным заведениям включать кондиционеры и подсветку территории.