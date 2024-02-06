Як швидко вимити кухонні фасади від жиру і нальоту — найкращі народні засоби

Жінка, яка миє кухню ганчіркою. Фото: Pinterest

Справжні господині точно знають, що після приготування їжі фасади кухні швидко забруднюються, а відмити їх не так вже і легко. Втім, якщо знати хитрі народні методи, можна не тільки очистити поверхні на кухні, а ще й зекономити чимало грошей.

Новини.LIVE пояснює, як очистити фасади кухні від нальоту і жиру швидко й ефективно.

Читайте також:

Як відмити фасади на кухні від жиру

Видалення жиру лимонною кислотою

Щоб скористатися цим методом, вам потрібно взяти:

Воду — один літр

Лимонну кислоту — 15 грамів

Рідке мило або засіб для миття посуду — декілька крапель

У готовому розчині змочіть губку і протріть нею всі брудні місця на кухні. У такому стані залиште на 30 хвилин, а потім знову протріть цим засобом і зніміть шар чистою мокрою ганчіркою.

Жінка, яка миє кухонні фасади. Фото: Pinterest

Видалення липкого нальоту і жиру содою та олією

Щоб видалити бруд з фасадів кухні, вам потрібно взяти:

Соду

Рослинну олію

Змішайте ці два інгредієнти у пропорції 2:1, змочіть цим розчином губку і нанесіть його на фасади кухні. Все це залиште на 20 хвилин, після чого змийте теплою водою. Якщо плями не зникли, повторіть цю процедуру ще раз.

Видалення липкого жиру спиртом і оцтом

Щоб цим методом позбутися жиру на фасаді, вам потрібно взяти:

Оцет

Спирт

Воду

Ці два інгредієнти змішайте в рівних кількостях, додавши вдвічі більше води. Отриманий розчин перелийте у розпилювач, нанесіть на брудні місця і залиште в такому стані на 15-20 хвилин. Наприкінці протріть м’якою губкою і змийте мокрою ганчіркою.

Жінка, яка миє електроплитку на кухні. Фото: Freepik

Видалення жиру сіллю і оцтом

Для видалення бруду з фасадів кухні, візьміть:

Сіль

Оцет

Зубну щітку

Змішайте сіль з оцтом так, щоб ця суміш була схожа на густу сметану. В отриману суміш занурьте зубну щітку і тріть нею брудну пляму протягом п’яти хвилин. Наприкінці просто змийте все чистою водою і витріть фасади паперовим рушником.

Нагадаємо, ми писали про те, як у найкоротший термін прибрати небажаний конденсат з вікон.

Раніше ми розповідали про те, чим можна обережно прибрати пил з поверхні свого телевізора.

Також ми повідомляли про те, як відіпрати кухонні рушники від жирних плям.