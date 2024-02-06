Як швидко вимити кухонні фасади від жиру і нальоту — найкращі народні засоби

Більше жодних плям — як відмити кухонні фасади підручними засобами
Справжні господині точно знають, що після приготування їжі фасади кухні швидко забруднюються, а відмити їх не так вже і легко. Втім, якщо знати хитрі народні методи, можна не тільки очистити поверхні на кухні, а ще й зекономити чимало грошей.
Новини.LIVE пояснює, як очистити фасади кухні від нальоту і жиру швидко й ефективно.
Як відмити фасади на кухні від жиру
Видалення жиру лимонною кислотою
Щоб скористатися цим методом, вам потрібно взяти:
- Воду — один літр
- Лимонну кислоту — 15 грамів
- Рідке мило або засіб для миття посуду — декілька крапель
У готовому розчині змочіть губку і протріть нею всі брудні місця на кухні. У такому стані залиште на 30 хвилин, а потім знову протріть цим засобом і зніміть шар чистою мокрою ганчіркою.
Видалення липкого нальоту і жиру содою та олією
Щоб видалити бруд з фасадів кухні, вам потрібно взяти:
- Соду
- Рослинну олію
Змішайте ці два інгредієнти у пропорції 2:1, змочіть цим розчином губку і нанесіть його на фасади кухні. Все це залиште на 20 хвилин, після чого змийте теплою водою. Якщо плями не зникли, повторіть цю процедуру ще раз.
Видалення липкого жиру спиртом і оцтом
Щоб цим методом позбутися жиру на фасаді, вам потрібно взяти:
- Оцет
- Спирт
- Воду
Ці два інгредієнти змішайте в рівних кількостях, додавши вдвічі більше води. Отриманий розчин перелийте у розпилювач, нанесіть на брудні місця і залиште в такому стані на 15-20 хвилин. Наприкінці протріть м’якою губкою і змийте мокрою ганчіркою.
Видалення жиру сіллю і оцтом
Для видалення бруду з фасадів кухні, візьміть:
- Сіль
- Оцет
- Зубну щітку
Змішайте сіль з оцтом так, щоб ця суміш була схожа на густу сметану. В отриману суміш занурьте зубну щітку і тріть нею брудну пляму протягом п’яти хвилин. Наприкінці просто змийте все чистою водою і витріть фасади паперовим рушником.
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