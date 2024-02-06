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Більше жодних плям — як відмити кухонні фасади підручними засобами

6 лютого 2024 19:19
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Як швидко вимити кухонні фасади від жиру і нальоту — найкращі народні засоби
Жінка, яка миє кухню ганчіркою. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Справжні господині точно знають, що після приготування їжі фасади кухні швидко забруднюються, а відмити їх не так вже і легко. Втім, якщо знати хитрі народні методи, можна не тільки очистити поверхні на кухні, а ще й зекономити чимало грошей.

Новини.LIVE пояснює, як очистити фасади кухні від нальоту і жиру швидко й ефективно.

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Як відмити фасади на кухні від жиру

Видалення жиру лимонною кислотою

Щоб скористатися цим методом, вам потрібно взяти:

  • Воду — один літр
  • Лимонну кислоту — 15 грамів
  • Рідке мило або засіб для миття посуду — декілька крапель

У готовому розчині змочіть губку і протріть нею всі брудні місця на кухні. У такому стані залиште на 30 хвилин, а потім знову протріть цим засобом і зніміть шар чистою мокрою ганчіркою.

Женщина, моющая кухонные фасады
Жінка, яка миє кухонні фасади. Фото: Pinterest

Видалення липкого нальоту і жиру содою та олією

Щоб видалити бруд з фасадів кухні, вам потрібно взяти:

  • Соду
  • Рослинну олію

Змішайте ці два інгредієнти у пропорції 2:1, змочіть цим розчином губку і нанесіть його на фасади кухні. Все це залиште на 20 хвилин, після чого змийте теплою водою. Якщо плями не зникли, повторіть цю процедуру ще раз.

Видалення липкого жиру спиртом і оцтом

Щоб цим методом позбутися жиру на фасаді, вам потрібно взяти:

  • Оцет
  • Спирт
  • Воду

Ці два інгредієнти змішайте в рівних кількостях, додавши вдвічі більше води. Отриманий розчин перелийте у розпилювач, нанесіть на брудні місця і залиште в такому стані на 15-20 хвилин. Наприкінці протріть м’якою губкою і змийте мокрою ганчіркою.

Женщина, чистящая фасады на кухне
Жінка, яка миє електроплитку на кухні. Фото: Freepik

Видалення жиру сіллю і оцтом

Для видалення бруду з фасадів кухні, візьміть:

  • Сіль
  • Оцет
  • Зубну щітку

Змішайте сіль з оцтом так, щоб ця суміш була схожа на густу сметану. В отриману суміш занурьте зубну щітку і тріть нею брудну пляму протягом п’яти хвилин. Наприкінці просто змийте все чистою водою і витріть фасади паперовим рушником.

Нагадаємо, ми писали про те, як у найкоротший термін прибрати небажаний конденсат з вікон.

Раніше ми розповідали про те, чим можна обережно прибрати пил з поверхні свого телевізора. 

Також ми повідомляли про те, як відіпрати кухонні рушники від жирних плям. 

кухня
народні методи
дієві лайфхаки
жир

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