Как быстро вымыть кухонные фасады от жира и налета — самые лучшие народные средства

Женщина, которая моет кухню тряпкой. Фото: Pinterest

Настоящие хозяйки точно знают, что после приготовления пищи фасады кухни быстро загрязняются, а отмыть их не так уж легко. Впрочем, если знать хитрые народные методы, можно не только очистить поверхности на кухне, но и сэкономить немало денег.

Новини.LIVE объясняют, как очистить фасады кухни от налета и жира быстро и эффективно.

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Удаление жира лимонной кислотой

Чтобы использовать этот метод, вам нужно взять:

Воду — один литр

Лимонную кислоту — 15 грамм

Жидкое мыло или средство для мытья посуды — несколько капель

В готовом растворе смочите губку и протрите ею все грязные места на кухне. В таком состоянии оставьте на 30 минут, а затем снова протрите этим средством и снимите слой чистой мокрой тряпкой.

Женщина, которая моет кухонные фасады. Фото: Pinterest

Удаление липкого налета и жира содой и маслом

Чтобы удалить грязь с фасадов кухни, вам нужно взять:

Соду

Растительное масло

Смешайте эти два ингредиента в пропорции 2:1, смочите губку и нанесите его на фасады кухни. Все это оставьте на 20 минут, после чего смойте теплой водой. Если пятна не исчезли, повторите процедуру еще раз.

Удаление липного жира спиртом и уксусом

Чтобы этим методом избавиться от жира на фасаде, вам нужно взять:

Уксус

Спирт

Воду

Эти два ингредиента смешайте в равных количествах, добавив вдвое больше воды. Полученный раствор перелейте в распылитель, нанесите на грязные места и оставьте на 15-20 минут. В конце протрите мягкой губкой и смойте мокрой тряпкой.

Женщина, которая моет электроплитку на кухне. Фото: Freepik

Удаление жира солью и уксусом

Для удаления грязи с фасадов кухни, возьмите:

Соль

Уксус

Зубную щетку

Смешайте соль с уксусом так, чтобы эта смесь была похожа на густую сметану. В полученную смесь погрузите зубную щетку и трите ею грязное пятно в течение пяти минут. В конце просто смойте все чистой водой и протрите фасады бумажным полотенцем.

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