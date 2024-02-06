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Больше никаких пятен — как отмыть кухонные фасады подручными средствами

6 февраля 2024 19:19
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Как быстро вымыть кухонные фасады от жира и налета — самые лучшие народные средства
Женщина, которая моет кухню тряпкой. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Настоящие хозяйки точно знают, что после приготовления пищи фасады кухни быстро загрязняются, а отмыть их не так уж легко. Впрочем, если знать хитрые народные методы, можно не только очистить поверхности на кухне, но и сэкономить немало денег.

Новини.LIVE объясняют, как очистить фасады кухни от налета и жира быстро и эффективно.

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Как отмыть фасады на кухне от жира

Удаление жира лимонной кислотой

Чтобы использовать этот метод, вам нужно взять:

  • Воду — один литр
  • Лимонную кислоту — 15 грамм
  • Жидкое мыло или средство для мытья посуды — несколько капель

В готовом растворе смочите губку и протрите ею все грязные места на кухне. В таком состоянии оставьте на 30 минут, а затем снова протрите этим средством и снимите слой чистой мокрой тряпкой.

Женщина, моющая кухонные фасады.
Женщина, которая моет кухонные фасады. Фото: Pinterest

Удаление липкого налета и жира содой и маслом

Чтобы удалить грязь с фасадов кухни, вам нужно взять:

  • Соду
  • Растительное масло

Смешайте эти два ингредиента в пропорции 2:1, смочите губку и нанесите его на фасады кухни. Все это оставьте на 20 минут, после чего смойте теплой водой. Если пятна не исчезли, повторите процедуру еще раз.

Удаление липного жира спиртом и уксусом

Чтобы этим методом избавиться от жира на фасаде, вам нужно взять:

  • Уксус
  • Спирт
  • Воду

Эти два ингредиента смешайте в равных количествах, добавив вдвое больше воды. Полученный раствор перелейте в распылитель, нанесите на грязные места и оставьте на 15-20 минут. В конце протрите мягкой губкой и смойте мокрой тряпкой.

Женщина, чистящая фасады на кухне.
Женщина, которая моет электроплитку на кухне. Фото: Freepik

Удаление жира солью и уксусом

Для удаления грязи с фасадов кухни, возьмите:

  • Соль
  • Уксус
  • Зубную щетку

Смешайте соль с уксусом так, чтобы эта смесь была похожа на густую сметану. В полученную смесь погрузите зубную щетку и трите ею грязное пятно в течение пяти минут. В конце просто смойте все чистой водой и протрите фасады бумажным полотенцем.

Напомним, мы писали о том, как в кратчайшие сроки убрать нежелательный конденсат с окон.

Раньше мы рассказывали о том, чем можно осторожно убрать пыль с поверхности телевизора.

Также мы сообщали о том, как отстирать кухонные полотенца от жирных пятен.

кухня
народные методы
действенные лайфхаки
жир

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