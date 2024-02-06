Как быстро вымыть кухонные фасады от жира и налета — самые лучшие народные средства

Больше никаких пятен — как отмыть кухонные фасады подручными средствами
Настоящие хозяйки точно знают, что после приготовления пищи фасады кухни быстро загрязняются, а отмыть их не так уж легко. Впрочем, если знать хитрые народные методы, можно не только очистить поверхности на кухне, но и сэкономить немало денег.
Новини.LIVE объясняют, как очистить фасады кухни от налета и жира быстро и эффективно.
Как отмыть фасады на кухне от жира
Удаление жира лимонной кислотой
Чтобы использовать этот метод, вам нужно взять:
- Воду — один литр
- Лимонную кислоту — 15 грамм
- Жидкое мыло или средство для мытья посуды — несколько капель
В готовом растворе смочите губку и протрите ею все грязные места на кухне. В таком состоянии оставьте на 30 минут, а затем снова протрите этим средством и снимите слой чистой мокрой тряпкой.
Удаление липкого налета и жира содой и маслом
Чтобы удалить грязь с фасадов кухни, вам нужно взять:
- Соду
- Растительное масло
Смешайте эти два ингредиента в пропорции 2:1, смочите губку и нанесите его на фасады кухни. Все это оставьте на 20 минут, после чего смойте теплой водой. Если пятна не исчезли, повторите процедуру еще раз.
Удаление липного жира спиртом и уксусом
Чтобы этим методом избавиться от жира на фасаде, вам нужно взять:
- Уксус
- Спирт
- Воду
Эти два ингредиента смешайте в равных количествах, добавив вдвое больше воды. Полученный раствор перелейте в распылитель, нанесите на грязные места и оставьте на 15-20 минут. В конце протрите мягкой губкой и смойте мокрой тряпкой.
Удаление жира солью и уксусом
Для удаления грязи с фасадов кухни, возьмите:
- Соль
- Уксус
- Зубную щетку
Смешайте соль с уксусом так, чтобы эта смесь была похожа на густую сметану. В полученную смесь погрузите зубную щетку и трите ею грязное пятно в течение пяти минут. В конце просто смойте все чистой водой и протрите фасады бумажным полотенцем.
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