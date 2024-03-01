Як правильно заварювати чай і чому не можна віджимати пакети

Більшість заварює чай неправильно. Фото: karmakettle.com

Більшість людей заварюють чай неправильно. З цієї причини вони не можуть повністю насолодитися смаком та ароматом цього найпопулярнішого у світі гарячого напою.

Як заварювати чай, щоб зберегти аромат та усі корисні елементи та вітаміни напою.

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Напій потрібно заварювати окропом, за 3-4 хвилини чай віддасть усі свої корисні елементи — амінокислоти, вітаміни, ефірні олії, таніни — та буде готовий до споживання. Якщо поспішаєте, то можна побовтати пакетик у чашці, тоді для заварювання вистачить й двох хвилин.

Не віджимайте пакетик

Пакетик потрібно вийняти, але віджимати його над чашкою не варто. Це додасть чаю гіркоти, позаяк під час заварювання чаїнки виділяють не особливо корисні для організму людини дубильні речовини.

Фото: senchateabar.com

Якими бувають чайні пакетики

Найпопулярніший вид пакетика — двокамерний. Така конструкція дозволяє воді циркулювати краще. Двокамерний пакетик виготовляють з натурального фільтрувального паперу.

Однокамерні пакетики роблять із суміші паперу та полімерів, нейлону й поліестеру.

Раніше ми писали, який чай дуже шкідливий для здоров'я. Також ділилися рецептом чаю для підвищення імунітету.