Как правильно заваривать чай и почему нельзя отжимать пакеты

Большинство заваривают чай неправильно. Фото: karmakettle.com

Большинство людей заваривают чай неправильно. По этой причине они не могут полностью насладиться вкусом и ароматом этого популярнейшего в мире горячего напитка.

Как заваривать чай, чтобы сохранить аромат и полезные элементы и витамины напитка.

Читайте также:

Напиток нужно заваривать кипятком, через 3-4 минуты чай отдаст все свои полезные элементы — аминокислоты, витамины, эфирные масла, танины — и будет готов к потреблению. Если спешите, можно поболтать пакетик в чашке, тогда для заваривания хватит и двух минут.

Не отжимайте пакетик

Пакетик нужно извлечь, но отжимать его над чашкой не стоит. Это придаст горечи чаю, так как во время заваривания чаинки выделяют не особо полезные для организма человека дубильные вещества.

Фото: senchateabar.com

Какими бывают чайные пакетики

Самый популярный вид пакетика — двухкамерный. Такая конструкция позволяет воде лучше циркулировать. Двухкамерный пакетик изготовляют из натуральной фильтровальной бумаги.

Однокамерные пакетики делают из смеси бумаги и полимеров, нейлона и полиэстера.

Ранее мы писали, какой чай очень вреден для здоровья. Также делились рецептом чая для повышения иммунитета.