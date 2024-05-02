Чому перед Великоднем потрібно мити вікна — це має знати кожен

Дівчина миє вікна перед святом. Фото: depositphotos.com

За давньою традицією, перед великим святом Великоднем обов'язково проводять генеральне прибирання оселі, викидають старі речі та позбавляються зайвого. Особливу увагу завжди приділяли вікнам. Їх необхідно вимити начисто.

Але звідки з'явилася ця традиція мити вікна саме перед Великоднем, у чому її суть та коли найкраще це робити, розбираємося далі в матеріалі.

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Чому перед Великоднем потрібно мити вікна

Перша, практична сторона — зустрічати свята у бруді неприємно і явно не додає святкового настрою. А запрошувати гостей у неприбрану оселю, як мінімум соромно. Теж саме стосується й вікон, якщо вони запилені, в плямах та бруді.

Якщо ж звертатися до народних прикмет, то на Великдень крізь чисті вікна проникають сонячні промені, які виганяють з дому нечисту силу, проблеми та біди. Якщо ж вікна будуть брудні, то не пропустять благодатне світло, подароване Небесним Отцем.

Сонячні промені освітлюють кімнату. Фото: pinterest.com

Коли необхідно мити вікна перед Великоднем — народні прикмети

За народними традиціями та прикметами, мити вікна необхідно саме в Чистий четвер перед Великоднем, який цього року припадає на 2 травня.

Крім того, наші предки вірили, що проводити прибирання потрібно тільки у світлий час доби. А після заходу Сонця така процедура могла принести лише шкоду.

Водночас, варто зауважити, що церквою не заборонено робити це в будь-який інший день. Все залежить від того, коли у вас є час на прибирання.

Жінка миє вікно. Фото: freepik.com

Як залучити гроші та щастя під час миття вікон

Як стверджують езотерики, саме через вікна у житло потрапляє грошова енергія. Тож, щоб фінансова сфера не страждала, вікна завжди мають бути чистими.

Часто у воду для миття вікон додають трохи кориці, щоб ароматна спеція подарувала процвітання та матеріальний добробут.

Також подарувати щастя та достаток може невеличкий ритуал: перед тим, як мити вікна, у відро з водою киньте кілька монет, побажавши при цьому своєму житлу процвітання. Після того, як закінчите роботу, монетки зберіть і покладіть на підвіконня, а воду виплесніть під дерево, що росте біля будинку.

Фахівці з фен-шуй радять мити вікна ганчірками червоного кольору. У жодному разі не можна мити вікна старими речами, одягом, білизною.

Езотерики радять під час миття вікон уявляти собі подумки, що очищаючи скло від бруду, ви змиваєте не тільки фізичний пил, а й енергетичний. Візуалізуйте чистоту в усіх сферах життя, щоб ефект не змусив себе довго чекати.

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