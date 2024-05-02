Почему перед Пасхой нужно мыть окна — это должен знать каждый

Девушка моет окна перед праздником. Фото: depositphotos.com

По давней традиции, перед большим праздником Пасхи обязательно проводят генеральную уборку дома, выбрасывают старые вещи и ізбавляются от лишнего. Особое внимание всегда уделялось окнам. Их нужно начисто вымыть.

Но откуда появилась эта традиция мыть окна перед Пасхой, в чем ее суть и когда лучше это делать, разбираемся далее в материале.

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Почему перед Пасхой нужно мыть окна

Первая, практическая сторона — встречать праздники в грязи неприятно и явно не прибавляет праздничного настроения. А приглашать гостей в неубранный дом, как минимум стыдно. То же касается и окон, если они запылены, в пятнах и грязи.

Если обращаться к народным приметам, то на Пасху сквозь чистые окна проникают солнечные лучи, изгоняющие из дома нечистую силу, проблемы и беды. Если окна будут грязные, то не пропустят благодатный свет, подаренный Небесным Отцом.

Солнечные лучи освещают комнату. Фото: pinterest.com

Когда необходимо мыть окна перед Пасхой — народные приметы

По народным традициям и приметам, мыть окна необходимо именно в Чистый четверг перед Пасхой, который в этом году приходится на 2 мая.

Кроме того, наши предки верили, что проводить уборку нужно только в светлое время суток. А после захода Солнца такая процедура могла принести вред.

В то же время следует отметить, что церковью не запрещено делать это в любой другой день. Все зависит от того, когда у вас есть время на уборку.

Женщина моет окно. Фото: freepik.com

Как привлечь деньги и счастье во время мытья окон

Как утверждают эзотерики, именно через окна в жилье попадает денежная энергия. Чтобы финансовая сфера не страдала, окна всегда должны быть чистыми.

Часто в воду для мытья окон добавляют немного корицы, чтобы ароматная специя подарила процветание и материальное благополучие.

Также подарить счастье и достаток может небольшой ритуал: перед тем как мыть окна, в ведро с водой бросьте несколько монет, пожелав при этом своему жилищу процветания. После того как закончите работу, монетки соберите и положите на подоконник, а воду выплесните под растущее возле дома дерево.

Специалисты по фэн-шуй советуют мыть окна тряпками красного цвета. Ни в коем случае нельзя мыть окна старыми вещами, одеждой, бельем.

Эзотерики советуют во время мытья окон представлять себе мысленно, что, очищая стекло от грязи, вы смываете не только физическую пыль, но и энергетическую. Визуализируйте чистоту во всех областях жизни, чтобы эффект не заставил себя долго ждать.

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