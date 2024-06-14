Як правильно підготуватися та здати донорську кров — важливі поради медиків

День донора — як правильно здати кров та відновити організм після цього
14 червня 2024 06:40
Донор. Фото: redcross.org.ua
За даними ДонорUA, загальна кількість донорів в Україні була втричі менше за потребу навіть у мирний час. В нашій країні звикли до стихійного та родинного донорства, але це пов'язано з низкою ризиків.
Як здати кров для донорства, щоб покращити становище українців, які її потребують.
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Як підготуватися до здачі крові
- Донор має прийти в пункт переливання крові зі своїм паспортом.
- Вага донорів — дівчат, жінок не менше ніж 55 кг, чоловіків — 65 кг.
- Вік донорів — з 19 років до 60.
- За місяць до здачі крові донор не повинен хворіти респіраторними й вірусними захворюваннями.
- Перед здачею крові потрібно виспатися.
- Обов’язково поснідати — рекомендується солодкий чай, сухарі, печиво, фрукти. Кави пити не можна.
- Напередодні вечорі не рекомендується вживати жирну, смажену, гостру та копчену їжу.
- За 48 годин не можна вживати алкоголь та фарбовані напої.
- Необхідно утриматися від вживання аспірину, анальгіну та ліків, що містять аспірин та анальгетики за 72 години до процедури.
- По можливості утриматися від куріння за годину до здачі.
- Дівчатам, жінкам не рекомендується здавати кров під час менструального циклу, бажано через 5 днів після його закінчення.
- Не можна здавати кров жінкам у яких є діти до 1 року.
- Періодичність здачі крові повинна бути не частіше, ніж раз на 60 днів.
Як відновити організм після здачі крові
- У донорський день не рекомендуються важкі фізичні та спортивні навантаження, підйом ваги.
- Обмежень з керування автомобілем немає.
- Протягом двох днів після здачі рекомендується повноцінно та регулярно харчуватись, випивати не менше 1-2 літрів рідини на день.
- У раціоні донора завжди має бути білок, від якого залежить рівень гемоглобіну в крові. Вживайте м'ясо, буряк, гречку, сочевицю, квасолю та інші бобові, рибу.
- Алкоголь не рекомендується.
- Повне відновлення складу крові відбувається протягом 5-7 днів.
Раніше ми писали, людям з якою групою крові заборонено вживати спиртні напої. Також міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що інсульти серед українців помолодшали на 10-15 років.
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