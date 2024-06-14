Як правильно підготуватися та здати донорську кров — важливі поради медиків

Донор. Фото: redcross.org.ua

За даними ДонорUA, загальна кількість донорів в Україні була втричі менше за потребу навіть у мирний час. В нашій країні звикли до стихійного та родинного донорства, але це пов'язано з низкою ризиків.

Як здати кров для донорства, щоб покращити становище українців, які її потребують.

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Донор має прийти в пункт переливання крові зі своїм паспортом.

Вага донорів — дівчат, жінок не менше ніж 55 кг, чоловіків — 65 кг.

Вік донорів — з 19 років до 60.

За місяць до здачі крові донор не повинен хворіти респіраторними й вірусними захворюваннями.

Перед здачею крові потрібно виспатися.

Обов’язково поснідати — рекомендується солодкий чай, сухарі, печиво, фрукти. Кави пити не можна.

Напередодні вечорі не рекомендується вживати жирну, смажену, гостру та копчену їжу.

За 48 годин не можна вживати алкоголь та фарбовані напої.

Необхідно утриматися від вживання аспірину, анальгіну та ліків, що містять аспірин та анальгетики за 72 години до процедури.

По можливості утриматися від куріння за годину до здачі.

Дівчатам, жінкам не рекомендується здавати кров під час менструального циклу, бажано через 5 днів після його закінчення.

Не можна здавати кров жінкам у яких є діти до 1 року.

Періодичність здачі крові повинна бути не частіше, ніж раз на 60 днів.

Фото: redcross.org.ua

Як відновити організм після здачі крові

У донорський день не рекомендуються важкі фізичні та спортивні навантаження, підйом ваги.

Обмежень з керування автомобілем немає.

Протягом двох днів після здачі рекомендується повноцінно та регулярно харчуватись, випивати не менше 1-2 літрів рідини на день.

У раціоні донора завжди має бути білок, від якого залежить рівень гемоглобіну в крові. Вживайте м'ясо, буряк, гречку, сочевицю, квасолю та інші бобові, рибу.

Алкоголь не рекомендується.

Повне відновлення складу крові відбувається протягом 5-7 днів.

Раніше ми писали, людям з якою групою крові заборонено вживати спиртні напої. Також міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що інсульти серед українців помолодшали на 10-15 років.