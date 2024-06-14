Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow День донора — як правильно здати кров та відновити організм після цього arrow

День донора — як правильно здати кров та відновити організм після цього

14 червня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно підготуватися та здати донорську кров — важливі поради медиків
Донор. Фото: redcross.org.ua
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

За даними ДонорUA, загальна кількість донорів в Україні була втричі менше за потребу навіть у мирний час. В нашій країні звикли до стихійного та родинного донорства, але це пов'язано з низкою ризиків.

Як здати кров для донорства, щоб покращити становище українців, які її потребують.

Читайте також:

Як підготуватися до здачі крові

  • Донор має прийти в пункт переливання крові зі своїм паспортом.
  • Вага донорів — дівчат, жінок не менше ніж 55 кг, чоловіків — 65 кг.
  • Вік донорів — з 19 років до 60.
  • За місяць до здачі крові донор не повинен хворіти респіраторними й вірусними захворюваннями.
  • Перед здачею крові потрібно виспатися.
  • Обов’язково поснідати — рекомендується солодкий чай, сухарі, печиво, фрукти. Кави пити не можна.
  • Напередодні вечорі не рекомендується вживати жирну, смажену, гостру та копчену їжу.
  • За 48 годин не можна вживати алкоголь та фарбовані напої.
  • Необхідно утриматися від вживання аспірину, анальгіну та ліків, що містять аспірин та анальгетики за 72 години до процедури.
  • По можливості утриматися від куріння за годину до здачі.
  • Дівчатам, жінкам не рекомендується здавати кров під час менструального циклу, бажано через 5 днів після його закінчення.
  • Не можна здавати кров жінкам у яких є діти до 1 року.
  • Періодичність здачі крові повинна бути не частіше, ніж раз на 60 днів.

 

День донора — як правильно здати кров та відновити організм після цього - фото 1
Фото: redcross.org.ua

Як відновити організм після здачі крові

  • У донорський день не рекомендуються важкі фізичні та спортивні навантаження, підйом ваги.
  • Обмежень з керування автомобілем немає.
  • Протягом двох днів після здачі рекомендується повноцінно та регулярно харчуватись, випивати не менше 1-2 літрів рідини на день.
  • У раціоні донора завжди має бути білок, від якого залежить рівень гемоглобіну в крові. Вживайте м'ясо, буряк, гречку, сочевицю, квасолю та інші бобові, рибу.
  • Алкоголь не рекомендується.
  • Повне відновлення складу крові відбувається протягом 5-7 днів.

Раніше ми писали, людям з якою групою крові заборонено вживати спиртні напої. Також міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що інсульти серед українців помолодшали на 10-15 років.

кров
здоров'я
донор крові
донор

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна