Как правильно подготовиться и сдать донорскую кровь — важные советы медиков

День донора — как правильно сдать кровь и восстановить организм после этого
14 июня 2024 06:40
Донор. Фото: redcross.org.ua
По данным ДонорUA, общее количество доноров в Украине было в три раза меньше от потребности даже в мирное время. В нашей стране привыкли к стихийному и семейному донорству, но это связано с рядом рисков.
Как сдать кровь для донорства, чтобы улучшить положение нуждающихся в ней украинцев.
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Как подготовиться к сдаче крови
- Донор должен прийти в пункт переливания крови со своим паспортом.
- Вес доноров — девушек, женщин не менее 55 кг, мужчин — 65 кг.
- Возраст доноров — с 19 лет до 60.
- За месяц до сдачи крови донор не должен болеть респираторными и вирусными заболеваниями.
- Перед сдачей крови нужно выспаться.
- Обязательно позавтракать — рекомендуется сладкий чай, сухари, печенье, фрукты. Кофе пить нельзя.
- В преддверии вечером не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу.
- За 48 часов нельзя употреблять алкоголь и крашеные напитки.
- Необходимо воздержаться от употребления аспирина, анальгина и лекарств, содержащих аспирин и анальгетики за 72 часа до процедуры.
- По возможности воздержаться от курения за час до сдачи.
- Девушкам женщинам не рекомендуется сдавать кровь во время менструального цикла, желательно через 5 дней после его окончания.
- Нельзя сдавать кровь женщинам, у которых есть дети до 1 года.
- Периодичность сдачи крови должна быть не чаще раза в 60 дней.
Как восстановить организм после сдачи крови
- В донорский день не рекомендуются тяжелые физические и спортивные нагрузки, подъем веса.
- Ограничений по управлению автомобилем нет.
- В течение двух дней после сдачи рекомендуется полноценно и регулярно питаться, выпивать не менее 1-2 литров жидкости в день.
- В рационе донора всегда должен быть белок, от которого зависит уровень гемоглобина в крови. Употребляйте мясо, свеклу, гречиху, чечевицу, фасоль и другие бобовые, рыбу.
- Алкоголь не рекомендуется.
- Полное восстановление состава крови происходит в течение 5-7 дней.
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