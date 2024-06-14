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День донора — как правильно сдать кровь и восстановить организм после этого

14 июня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно подготовиться и сдать донорскую кровь — важные советы медиков
Донор. Фото: redcross.org.ua
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

По данным ДонорUA, общее количество доноров в Украине было в три раза меньше от потребности даже в мирное время. В нашей стране привыкли к стихийному и семейному донорству, но это связано с рядом рисков.

Как сдать кровь для донорства, чтобы улучшить положение нуждающихся в ней украинцев.

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Как подготовиться к сдаче крови

  • Донор должен прийти в пункт переливания крови со своим паспортом.
  • Вес доноров — девушек, женщин не менее 55 кг, мужчин — 65 кг.
  • Возраст доноров — с 19 лет до 60.
  • За месяц до сдачи крови донор не должен болеть респираторными и вирусными заболеваниями.
  • Перед сдачей крови нужно выспаться.
  • Обязательно позавтракать — рекомендуется сладкий чай, сухари, печенье, фрукты. Кофе пить нельзя.
  • В преддверии вечером не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу.
  • За 48 часов нельзя употреблять алкоголь и крашеные напитки.
  • Необходимо воздержаться от употребления аспирина, анальгина и лекарств, содержащих аспирин и анальгетики за 72 часа до процедуры.
  • По возможности воздержаться от курения за час до сдачи.
  • Девушкам женщинам не рекомендуется сдавать кровь во время менструального цикла, желательно через 5 дней после его окончания.
  • Нельзя сдавать кровь женщинам, у которых есть дети до 1 года.
  • Периодичность сдачи крови должна быть не чаще раза в 60 дней.

 

День донора - как правильно сдать кровь и восстановить организм после этого - фото 1
Фото: redcross.org.ua

Как восстановить организм после сдачи крови

  • В донорский день не рекомендуются тяжелые физические и спортивные нагрузки, подъем веса.
  • Ограничений по управлению автомобилем нет.
  • В течение двух дней после сдачи рекомендуется полноценно и регулярно питаться, выпивать не менее 1-2 литров жидкости в день.
  • В рационе донора всегда должен быть белок, от которого зависит уровень гемоглобина в крови. Употребляйте мясо, свеклу, гречиху, чечевицу, фасоль и другие бобовые, рыбу.
  • Алкоголь не рекомендуется.
  • Полное восстановление состава крови происходит в течение 5-7 дней.

Ранее мы писали, людям, с какой группой крови запрещено употреблять спиртные напитки. Также министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что инсульты среди украинцев помолодели на 10-15 лет.

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