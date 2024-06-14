Как правильно подготовиться и сдать донорскую кровь — важные советы медиков

Донор. Фото: redcross.org.ua

По данным ДонорUA, общее количество доноров в Украине было в три раза меньше от потребности даже в мирное время. В нашей стране привыкли к стихийному и семейному донорству, но это связано с рядом рисков.

Как сдать кровь для донорства, чтобы улучшить положение нуждающихся в ней украинцев.

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Донор должен прийти в пункт переливания крови со своим паспортом.

Вес доноров — девушек, женщин не менее 55 кг, мужчин — 65 кг.

Возраст доноров — с 19 лет до 60.

За месяц до сдачи крови донор не должен болеть респираторными и вирусными заболеваниями.

Перед сдачей крови нужно выспаться.

Обязательно позавтракать — рекомендуется сладкий чай, сухари, печенье, фрукты. Кофе пить нельзя.

В преддверии вечером не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу.

За 48 часов нельзя употреблять алкоголь и крашеные напитки.

Необходимо воздержаться от употребления аспирина, анальгина и лекарств, содержащих аспирин и анальгетики за 72 часа до процедуры.

По возможности воздержаться от курения за час до сдачи.

Девушкам женщинам не рекомендуется сдавать кровь во время менструального цикла, желательно через 5 дней после его окончания.

Нельзя сдавать кровь женщинам, у которых есть дети до 1 года.

Периодичность сдачи крови должна быть не чаще раза в 60 дней.

Фото: redcross.org.ua

Как восстановить организм после сдачи крови

В донорский день не рекомендуются тяжелые физические и спортивные нагрузки, подъем веса.

Ограничений по управлению автомобилем нет.

В течение двух дней после сдачи рекомендуется полноценно и регулярно питаться, выпивать не менее 1-2 литров жидкости в день.

В рационе донора всегда должен быть белок, от которого зависит уровень гемоглобина в крови. Употребляйте мясо, свеклу, гречиху, чечевицу, фасоль и другие бобовые, рыбу.

Алкоголь не рекомендуется.

Полное восстановление состава крови происходит в течение 5-7 дней.

Ранее мы писали, людям, с какой группой крови запрещено употреблять спиртные напитки. Также министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что инсульты среди украинцев помолодели на 10-15 лет.