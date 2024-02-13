Навіщо потрібен отвір у ручці сковорідки або каструлі — яку виконує функцію

Для чого в ручці сковорідки є отвір — корисна функція, про яку мало хто знає
Посуд на кухні часто має приховане застосування. Наприклад, отвір в центрі ложки для спагеті можна використовувати для відмірювання однієї порції сухої локшини.
Про це написав Business Insider.
Виявляється, отвір у ручці сковорідки або каструлі може бути настільки ж корисним. І не лише для того, щоб вішати сковороди на стіну. Хоча це також дуже зручна функція, щоб не захаращувати предметами площу кухні.
У отворі ручки сковороди або каструлі можна тримати ложку, яку ви використовуєте для розмішування соусу або чогось іншого. Замість того, щоб забруднити тарілку або стіл, ложка капатиме назад у страву, яку ви готуєте. Просто вставте кінець ложки в отвір, і вона буде стояти над каструлею або сковорідкою.
Це також допоможе не залишати пластикову ложку безпосередньо у каструлі чи сковороді або поруч з ними, через що вона може частково розплавитися.
Це призведе до:
- псування ложки;
- наповнення кухні неприємним запахом горілої пластмаси;
- виділення та потрапляння до їжі бісфенолу (BPA) — токсину, який міститься у більшості пластмас.
Раніше ми писали, як готувати, щоб не пригорала каструля. Також розповідали про приховані функції ящика під духовкою.
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