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Для чого в ручці сковорідки є отвір — корисна функція, про яку мало хто знає

13 лютого 2024 17:45
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Навіщо потрібен отвір у ручці сковорідки або каструлі — яку виконує функцію
Отвір на ручці має подвійне застосування. Фото: debuyer-usa.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Посуд на кухні часто має приховане застосування. Наприклад, отвір в центрі ложки для спагеті можна використовувати для відмірювання однієї порції сухої локшини.

Про це написав Business Insider.

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Виявляється, отвір у ручці сковорідки або каструлі може бути настільки ж корисним. І не лише для того, щоб вішати сковороди на стіну. Хоча це також дуже зручна функція, щоб не захаращувати предметами площу кухні.

Для чого в ручці сковорідки є отвір — корисна функція, про яку мало хто знає - фото 1
Фото: apsdesignblog.com

У отворі ручки сковороди або каструлі можна тримати ложку, яку ви використовуєте для розмішування соусу або чогось іншого. Замість того, щоб забруднити тарілку або стіл, ложка капатиме назад у страву, яку ви готуєте. Просто вставте кінець ложки в отвір, і вона буде стояти над каструлею або сковорідкою.

Для чого в ручці сковорідки є отвір — корисна функція, про яку мало хто знає - фото 2
Фото: imgur.com

Це також допоможе не залишати пластикову ложку безпосередньо у каструлі чи сковороді або поруч з ними, через що вона може частково розплавитися.

Це призведе до:

  • псування ложки;
  • наповнення кухні неприємним запахом горілої пластмаси;
  • виділення та потрапляння до їжі бісфенолу (BPA) — токсину, який міститься у більшості пластмас.

Раніше ми писали, як готувати, щоб не пригорала каструля. Також розповідали про приховані функції ящика під духовкою.

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