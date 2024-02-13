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Для чего в ручке сковородки есть отверстие — полезная функция, о которой мало кто знает

13 февраля 2024 17:45
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Зачем нужно отверстие в ручке сковородки или кастрюли — какую функцию выполняет
Отверстие на ручке имеет двойное применение. Фото: debuyer-usa.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Посуда на кухне часто имеет скрытое применение. К примеру, отверстие в центре ложки для спагетти можно использовать для отмеривания одной порции сухой лапши.

Об этом написал Business Insider.

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Оказывается, отверстие в ручке сковородки или кастрюли может быть столь же полезным. И не только, для того чтобы вешать сковородки на стену. Хотя это также очень удобная функция, чтобы не загромождать предметами площадь кухни.

Для чего в ручке сковородки есть отверстие – полезная функция, о которой мало кто знает - фото 1
Фото: apsdesignblog.com

В отверстии ручки сковороды или кастрюли можно держать ложку, которую вы используете для размешивания соуса или чего-нибудь другого. Вместо того чтобы запачкать тарелку или стол, ложка будет капать обратно в блюдо, которое вы готовите. Просто вставьте конец ложки в проем, и она будет стоять над кастрюлей или сковородкой.

Для чего в ручке сковородки есть отверстие – полезная функция, о которой мало кто знает - фото 2
Фото: imgur.com

Это также поможет не оставлять пластиковую ложку непосредственно в кастрюле, сковороде или рядом с ними, чтобы она частично не расплавилась.

Это приведет к:

  • порче ложки;
  • наполнению кухни неприятным запахом горелой пластмассы;
  • выделение и попадание в пищу бисфенола (BPA) — токсина, содержащегося в большинстве пластмасс.

Ранее мы писали, как готовить, чтобы не пригорала кастрюля. Также рассказывали о скрытых функциях ящика под духовкой.

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