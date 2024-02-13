Зачем нужно отверстие в ручке сковородки или кастрюли — какую функцию выполняет

Для чего в ручке сковородки есть отверстие — полезная функция, о которой мало кто знает
Посуда на кухне часто имеет скрытое применение. К примеру, отверстие в центре ложки для спагетти можно использовать для отмеривания одной порции сухой лапши.
Об этом написал Business Insider.
Оказывается, отверстие в ручке сковородки или кастрюли может быть столь же полезным. И не только, для того чтобы вешать сковородки на стену. Хотя это также очень удобная функция, чтобы не загромождать предметами площадь кухни.
В отверстии ручки сковороды или кастрюли можно держать ложку, которую вы используете для размешивания соуса или чего-нибудь другого. Вместо того чтобы запачкать тарелку или стол, ложка будет капать обратно в блюдо, которое вы готовите. Просто вставьте конец ложки в проем, и она будет стоять над кастрюлей или сковородкой.
Это также поможет не оставлять пластиковую ложку непосредственно в кастрюле, сковороде или рядом с ними, чтобы она частично не расплавилась.
Это приведет к:
- порче ложки;
- наполнению кухни неприятным запахом горелой пластмассы;
- выделение и попадание в пищу бисфенола (BPA) — токсина, содержащегося в большинстве пластмасс.
Ранее мы писали, как готовить, чтобы не пригорала кастрюля. Также рассказывали о скрытых функциях ящика под духовкой.
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