Ювелірна головоломка — знайдіть діамант серед перлин за 20 секунд

Де діамант? Малюнок: F.Hinds

Діамант дорожчий за перлину. Але його ще потрібно знайти в цій складній оптичній ілюзії.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Головоломка на тему ювелірних виробів, де діамант замаскований серед перлин, є дуже складною.

Як швидко ви зможете помітити діамант?

Задачу придумали представники компанії F.Hinds. Це сімейний бізнес з Великої Британії, який займається дорогоцінними каміннями з 1856 року. Вони черпали натхнення з моди епохи Регентства, продемонстрованої в останньому сезоні популярного серіалу "Бріджертони".

"Коли справа доходить до ювелірних виробів цієї епохи, перли панують безмежно, приносячи позачасову елегантність у будь-який одяг, — зазначив експерт з ювелірних виробів F.Hinds Джеремі Хайндс. — Перли уособлюють делікатність та жіночність з їх типовим сніжно-білим сяйвом, втілюючи елегантність у своїй простоті".

Вже знайшли діамант? Порівняйте своє рішення з правильним.

Правильна відповідь

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