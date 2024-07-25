Ювелирная головоломка — найдите бриллиант среди жемчужин за 20 секунд

Где бриллиант? Рисунок: F.Hinds

Бриллиант дороже жемчужины. Но его еще предстоит найти в этой сложной оптической иллюзии.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Бриллиант"

Головоломка на тему ювелирных изделий, где бриллиант замаскирован среди жемчужин, очень сложна.

Как быстро вы сможете заметить бриллиант?

Задачу придумали представители компании F.Hinds. Это семейный бизнес из Великобритании, занимающийся драгоценными камнями с 1856 года. Они черпали вдохновение из моды эпохи Регентства, продемонстрированной в последнем сезоне популярного сериала "Бриджертоны".

"Когда дело доходит до ювелирных изделий этой эпохи, жемчуг царит безгранично, принося вневременную элегантность в любую одежду, — отметил эксперт по ювелирным изделиям F.Hinds Джереми Хайндс. — Жемчуг олицетворяет деликатность и женственность с их типичным снежно-белым сиянием, воплощая элегантность в своей простоте".

Уже нашли бриллиант? Сравните свое решение с правильным.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.