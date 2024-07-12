Як можна виростити арахіс на городі — поради для дачників

Горіхи з власного городу — як виростити арахіс на дачі
Коли є власний город, набагато легше забезпечувати себе і своїх рідних свіжими продуктами. Наприклад, можна з легкістю вирощувати на своїй дачі арахіс, але щоб він точно вийшов плодовитим і потішив вас смачненькими горіхами, варто знати, як це правильно робити.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Правила вирощування арахісу на дачі
Підготовка ґрунту
Перш, ніж садити арахісове дерево, необхідно добре підготувати ділянку на городі. Спочатку виберіть місце, на яке падає світло від сонця і немає вітру, потім переконайтеся в тому, що у ґрунта нейтральний pH, а згодом приберіть всі бур’яни та інші перешкоди на ділянці.
Підживіть ґрунт компостом або органічними добривами і добре його розпушуйте на глибину приблизно 15-20 сантиметрів.
Вибір сорту
Досвідчені дачники рекомендують купити такі сорти арахісу, як:
- Valencia — гарний присмак, високий рівень врожайності та хороша витримка посухи
- Runner — висока продуктивність і гарна якість
- Virginia — чудовий смак і великі плоди
- Spanish — невеликі горіхи, але чудовий присмак
Посадка арахісу
Щоб посадити арахісове дерево, покладіть насіння приблизно на п’ять сантиметрів глибини і на 15-20 сантиметрів відстані одне від одного. Після цього добре полийте ґрунт, щоб насіння отримали необхідну вологу і могли нормально розвиватися.
Догляд арахісу
Після посадки необхідно ретельно доглядати арахіс, зокрема, добре поливати і видаляти бур’яни. У період росту також підживлюйте арахіс дієвим добривом.
Збір врожаю
Дуже важливо і правильно збирати урожай арахісу, адже варто дотримуватися певних правил, щоб не зашкодити йому. Спочатку подивіться візуально на арахіс, і коли його верхівка стає жовтою і починає скручуватися, тоді його вже можна збирати.
Потім викопайте декілька кущів і подивіться на стан горіхів — вони повинні бути округлими і не порожніми, а їхня оболонка має бути твердою. Після цього залиште кущі арахісу на декілька днів на поверхні, щоб вони висохли, і обріжте листя зі стеблами.
Коли вони висохнуть, відокремте горіхи від кущів і приберіть бруд з пилом, якщо вони є. Обов’язково зберігайте горіхи у сухому і прохолодному місці.
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