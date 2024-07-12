Як можна виростити арахіс на городі — поради для дачників

Вирощений на городі арахіс. Фото: Business Insider

Коли є власний город, набагато легше забезпечувати себе і своїх рідних свіжими продуктами. Наприклад, можна з легкістю вирощувати на своїй дачі арахіс, але щоб він точно вийшов плодовитим і потішив вас смачненькими горіхами, варто знати, як це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Підготовка ґрунту

Перш, ніж садити арахісове дерево, необхідно добре підготувати ділянку на городі. Спочатку виберіть місце, на яке падає світло від сонця і немає вітру, потім переконайтеся в тому, що у ґрунта нейтральний pH, а згодом приберіть всі бур’яни та інші перешкоди на ділянці.

Підживіть ґрунт компостом або органічними добривами і добре його розпушуйте на глибину приблизно 15-20 сантиметрів.

Підготовка до посадки арахісу. Фото: скриншот з YouTube

Вибір сорту

Досвідчені дачники рекомендують купити такі сорти арахісу, як:

Valencia — гарний присмак, високий рівень врожайності та хороша витримка посухи

Runner — висока продуктивність і гарна якість

Virginia — чудовий смак і великі плоди

Spanish — невеликі горіхи, але чудовий присмак

Посадка арахісу

Щоб посадити арахісове дерево, покладіть насіння приблизно на п’ять сантиметрів глибини і на 15-20 сантиметрів відстані одне від одного. Після цього добре полийте ґрунт, щоб насіння отримали необхідну вологу і могли нормально розвиватися.

Вирощування арахісу на городі. Фото: Decorexpro

Догляд арахісу

Після посадки необхідно ретельно доглядати арахіс, зокрема, добре поливати і видаляти бур’яни. У період росту також підживлюйте арахіс дієвим добривом.

Збір врожаю

Дуже важливо і правильно збирати урожай арахісу, адже варто дотримуватися певних правил, щоб не зашкодити йому. Спочатку подивіться візуально на арахіс, і коли його верхівка стає жовтою і починає скручуватися, тоді його вже можна збирати.

Потім викопайте декілька кущів і подивіться на стан горіхів — вони повинні бути округлими і не порожніми, а їхня оболонка має бути твердою. Після цього залиште кущі арахісу на декілька днів на поверхні, щоб вони висохли, і обріжте листя зі стеблами.

Збір урожаю арахісу на городі. Фото: Pinterest

Коли вони висохнуть, відокремте горіхи від кущів і приберіть бруд з пилом, якщо вони є. Обов’язково зберігайте горіхи у сухому і прохолодному місці.

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