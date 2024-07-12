Как можно вырастить арахис на огороде — советы для дачников

Орехи из собственного огорода — как вырастить арахис на даче
Когда есть собственный огород, гораздо легче обеспечивать себя и своих родных свежими продуктами. К примеру, можно с легкостью выращивать на своей даче арахис, но чтобы он точно получился плодородным и порадовал вас вкусненькими орехами, стоит знать, как это правильно делать.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Правила выращивания арахиса на даче
Подготовка почвы
Прежде, чем сажать арахисовое дерево, необходимо хорошо подготовить участок на огороде. Сначала выберите место, на которое падает свет от солнца и нет ветра, затем убедитесь в том, что у почвы нейтральный pH, а впоследствии уберите все сорняки и другие препятствия на участке.
Подживите почву компостом или органическими удобрениями и хорошо ее разрыхляйте на глубину примерно 15-20 сантиметров.
Выбор сорта
Опытные дачники рекомендуют купить такие сорта арахиса, как:
- Valencia — хороший привкус, высокий уровень урожайности и хорошая выдержка засухи
- Runner — высокая производительность и хорошее качество
- Virginia — отличный вкус и большие плоды
- Spanish — небольшие орехи, но отличный привкус
Посадка арахиса
Чтобы посадить арахисовое дерево, положите семена примерно на пять сантиметров глубины и на 15-20 сантиметров расстояния друг от друга. После этого хорошо полейте почву, чтобы семена получили необходимую влагу и могли нормально развиваться.
Уход за арахисом
После посадки необходимо тщательно ухаживать за арахисом, в частности, хорошо поливать и удалять сорняки. В период роста также подпитывайте арахис действенным удобрением.
Сбор урожая
Очень важно и правильно собирать урожай арахиса, ведь следует соблюдать определенные правила, чтобы не навредить ему. Сначала посмотрите визуально на арахис, и когда его верхушка становится желтой и начинает скручиваться, тогда его уже можно собирать.
Затем выкопайте несколько кустов и посмотрите на состояние орехов — они должны быть округлыми и не пустыми, а их оболочка должна быть твердой. После этого оставьте кусты арахиса на несколько дней на поверхности, чтобы они высохли, и обрежьте листья со стеблями.
Когда они высохнут, отделите орехи от кустов и уберите грязь с пылью, если они есть. Обязательно храните орехи в сухом и прохладном месте.
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