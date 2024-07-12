Как можно вырастить арахис на огороде — советы для дачников

Выращенный на огороде арахис. Фото: Business Insider

Когда есть собственный огород, гораздо легче обеспечивать себя и своих родных свежими продуктами. К примеру, можно с легкостью выращивать на своей даче арахис, но чтобы он точно получился плодородным и порадовал вас вкусненькими орехами, стоит знать, как это правильно делать.

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Подготовка почвы

Прежде, чем сажать арахисовое дерево, необходимо хорошо подготовить участок на огороде. Сначала выберите место, на которое падает свет от солнца и нет ветра, затем убедитесь в том, что у почвы нейтральный pH, а впоследствии уберите все сорняки и другие препятствия на участке.

Подживите почву компостом или органическими удобрениями и хорошо ее разрыхляйте на глубину примерно 15-20 сантиметров.

Подготовка к посадке арахиса. Фото: скриншот с YouTube

Выбор сорта

Опытные дачники рекомендуют купить такие сорта арахиса, как:

Valencia — хороший привкус, высокий уровень урожайности и хорошая выдержка засухи

Runner — высокая производительность и хорошее качество

Virginia — отличный вкус и большие плоды

Spanish — небольшие орехи, но отличный привкус

Посадка арахиса

Чтобы посадить арахисовое дерево, положите семена примерно на пять сантиметров глубины и на 15-20 сантиметров расстояния друг от друга. После этого хорошо полейте почву, чтобы семена получили необходимую влагу и могли нормально развиваться.

Выращивание арахиса на огороде. Фото: Decorexpro

Уход за арахисом

После посадки необходимо тщательно ухаживать за арахисом, в частности, хорошо поливать и удалять сорняки. В период роста также подпитывайте арахис действенным удобрением.

Сбор урожая

Очень важно и правильно собирать урожай арахиса, ведь следует соблюдать определенные правила, чтобы не навредить ему. Сначала посмотрите визуально на арахис, и когда его верхушка становится желтой и начинает скручиваться, тогда его уже можно собирать.

Затем выкопайте несколько кустов и посмотрите на состояние орехов — они должны быть округлыми и не пустыми, а их оболочка должна быть твердой. После этого оставьте кусты арахиса на несколько дней на поверхности, чтобы они высохли, и обрежьте листья со стеблями.

Сбор урожая арахиса на огороде. Фото: Pinterest

Когда они высохнут, отделите орехи от кустов и уберите грязь с пылью, если они есть. Обязательно храните орехи в сухом и прохладном месте.

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