Вічна свічка на маргарині — як просто та безпечно виготовити власноруч

Горітиме понад 100 годин — як виготовити свічку з маргарину в домашніх умовах
16 лютого 2024 06:00
Маргаринова свічка в дії. Фото: Simplify Gardening.
Під час перебоїв з електрикою вдома та на дачі знадобиться просте, доступне, тривале та надійне джерело світла, яке можна виготовити власноруч. Маргаринова свічка без проблем забезпечить понад 100 годинами безперервного світла.
Покрокову інструкцію з виготовлення свічки опублікував канал Simplify Gardening.
Для приготування вічної свічки знадобиться:
- пачка маргарину 250 г;
- каструля для розтоплювання маргарину;
- свічка господарська діаметром 16 мм;
- скляна півлітрова банка.
Процес приготування маргаринової свічки
- Розтопіть маргарин у каструлі на водяній бані.
- Перелийте розтоплений маргарин в банку, попередньо обливши її помірно гарячою водою, щоб вона не луснула.
- В банці має залишитися вільні від маргарину місце для верхнього кінчика свічки з ґнотом та простір над ґнотом.
- Охолоджуйте маргарин до густого стану, але так, щоб у нього можна було вставити свічку.
- Вставте свічку підходящого розміру в маргарин по центру банки.
- Поставте банку у холодильник до повного застигання маргарину.
- Запаліть свічку, яка забезпечить світлом на понад 100 годин.
- Щоб згасити свічку, накрийте банку кришкою.
Раніше ми писали, як зробити обігрівач зі свічок та квіткового горщика. Також розповідали, чим замінити свічки, коли немає світла.
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