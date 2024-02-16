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Горітиме понад 100 годин — як виготовити свічку з маргарину в домашніх умовах

16 лютого 2024 06:00
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Вічна свічка на маргарині — як просто та безпечно виготовити власноруч
Маргаринова свічка в дії. Фото: Simplify Gardening.
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Під час перебоїв з електрикою вдома та на дачі знадобиться просте, доступне, тривале та надійне джерело світла, яке можна виготовити власноруч. Маргаринова свічка без проблем забезпечить понад 100 годинами безперервного світла.

Покрокову інструкцію з виготовлення свічки опублікував канал Simplify Gardening.

Для приготування вічної свічки знадобиться:

  • пачка маргарину 250 г;
  • каструля для розтоплювання маргарину;
  • свічка господарська діаметром 16 мм;
  • скляна півлітрова банка.

Процес приготування маргаринової свічки

  • Розтопіть маргарин у каструлі на водяній бані.
  • Перелийте розтоплений маргарин в банку, попередньо обливши її помірно гарячою водою, щоб вона не луснула.
  • В банці має залишитися вільні від маргарину місце для верхнього кінчика свічки з ґнотом та простір над ґнотом.
  • Охолоджуйте маргарин до густого стану, але так, щоб у нього можна було вставити свічку.
  • Вставте свічку підходящого розміру в маргарин по центру банки.
  • Поставте банку у холодильник до повного застигання маргарину.
  • Запаліть свічку, яка забезпечить світлом на понад 100 годин.
  • Щоб згасити свічку, накрийте банку кришкою.

Раніше ми писали, як зробити обігрівач зі свічок та квіткового горщика. Також розповідали, чим замінити свічки, коли немає світла.

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