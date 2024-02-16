Вічна свічка на маргарині — як просто та безпечно виготовити власноруч

Маргаринова свічка в дії. Фото: Simplify Gardening.

Під час перебоїв з електрикою вдома та на дачі знадобиться просте, доступне, тривале та надійне джерело світла, яке можна виготовити власноруч. Маргаринова свічка без проблем забезпечить понад 100 годинами безперервного світла.

Покрокову інструкцію з виготовлення свічки опублікував канал Simplify Gardening.

Для приготування вічної свічки знадобиться:

пачка маргарину 250 г;

каструля для розтоплювання маргарину;

свічка господарська діаметром 16 мм;

скляна півлітрова банка.

Процес приготування маргаринової свічки

Розтопіть маргарин у каструлі на водяній бані.

Перелийте розтоплений маргарин в банку, попередньо обливши її помірно гарячою водою, щоб вона не луснула.

В банці має залишитися вільні від маргарину місце для верхнього кінчика свічки з ґнотом та простір над ґнотом.

Охолоджуйте маргарин до густого стану, але так, щоб у нього можна було вставити свічку.

Вставте свічку підходящого розміру в маргарин по центру банки.

Поставте банку у холодильник до повного застигання маргарину.

Запаліть свічку, яка забезпечить світлом на понад 100 годин.

Щоб згасити свічку, накрийте банку кришкою.

Раніше ми писали, як зробити обігрівач зі свічок та квіткового горщика. Також розповідали, чим замінити свічки, коли немає світла.