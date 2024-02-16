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Будет гореть более 100 часов — как изготовить свечу из маргарина в домашних условиях

16 февраля 2024 06:00
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Вечная свеча на маргарине — как просто и безопасно изготовить своими руками
Маргариновая свеча в действии. Фото: Simplify Gardening.
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

При перебоях с электричеством дома и на даче понадобится простой, доступный, длительный и надежный источник света, который можно изготовить собственноручно. Маргариновая свеча без проблем обеспечит более 100 часов непрерывного света.

Пошаговую инструкцию по изготовлению свечи опубликовал канал Simplify Gardening.

Для приготовления вечной свечи понадобится:

  • пачка маргарина 250 г;
  • кастрюля для растапливания маргарина;
  • свеча хозяйственная, диаметром 16 мм;
  • стеклянная полулитровая банка.

Процесс приготовления маргариновой свечи

  • Растопите маргарин в кастрюле на водяной бане.
  • Перелейте растопленный маргарин в банку, предварительно облив ее умеренно горячей водой, чтобы она не лопнула.
  • В банке должно остаться свободное от маргарина место для верхнего кончика свечи с фитилем и пространство над фитилем.
  • Охлаждайте маргарин до густого состояния, но так, чтобы в него можно было вставить свечу.
  • Вставьте свечу подходящего размера в маргарин по центру банки.
  • Поставьте банку в холодильник до полного застывания маргарина.
  • Зажгите свечу, которая обеспечит светом более 100 часов.
  • Чтобы погасить свечу, накройте банку крышкой.

Ранее мы писали, как сделать обогреватель из свечей и цветочного горшка. Также рассказывали, чем заменить свечи, когда нет света.

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