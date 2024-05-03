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Як легко почистити купу креветок за лічені хвилини — маловідомий лайфхак

3 травня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як швидко почистити креветки для великої компанії — простий спосіб
Креветка. Фото: nospoonnecessary.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Креветка один з найулюбленіших морських делікатесів українців, який можна споживати як в складі різних смачних страв, так і окремо. Але часто господині не бажають з ними зв'язуватися через складне чищення ракоподібних.

Як правильно чистити креветки написав Simply Recipes.

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1. Відтяти голову та лапки

Як легко почистити купу креветок за лічені хвилини — маловідомий лайфхак - фото 1
Фото: Lori Rice

2. Зняти оболонку

Як легко почистити купу креветок за лічені хвилини — маловідомий лайфхак - фото 2
Фото: Lori Rice

Починаючи з головного кінця, зніміть зовнішню оболонку. Залежно від того, як ви збираєтеся подати креветку, ви можете залишити останній сегмент панцира та кінчик хвоста для декоративних цілей.

3. Надрізати лінію на спині креветки

Як легко почистити купу креветок за лічені хвилини — маловідомий лайфхак - фото 3
Фото: Lori Rice

Маленьким ножем надріжте вздовж зовнішнього краю спинки креветки на глибину приблизно 0,6-0,7 см.

4. Видалити стравохід

Як легко почистити купу креветок за лічені хвилини — маловідомий лайфхак - фото 4
Фото: Lori Rice

Пальцями або кінчиком ножа видаліть стравохід, який проходить прямо під поверхнею спини.

Покладіть очищені креветки в миску з льодом або крижаною водою, поки не будете готові їх використовувати далі.

 

Як легко почистити купу креветок за лічені хвилини — маловідомий лайфхак - фото 5
Фото: Lori Rice

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