Як швидко почистити креветки для великої компанії — простий спосіб

Як легко почистити купу креветок за лічені хвилини — маловідомий лайфхак
Креветка один з найулюбленіших морських делікатесів українців, який можна споживати як в складі різних смачних страв, так і окремо. Але часто господині не бажають з ними зв'язуватися через складне чищення ракоподібних.
Як правильно чистити креветки написав Simply Recipes.
1. Відтяти голову та лапки
2. Зняти оболонку
Починаючи з головного кінця, зніміть зовнішню оболонку. Залежно від того, як ви збираєтеся подати креветку, ви можете залишити останній сегмент панцира та кінчик хвоста для декоративних цілей.
3. Надрізати лінію на спині креветки
Маленьким ножем надріжте вздовж зовнішнього краю спинки креветки на глибину приблизно 0,6-0,7 см.
4. Видалити стравохід
Пальцями або кінчиком ножа видаліть стравохід, який проходить прямо під поверхнею спини.
Покладіть очищені креветки в миску з льодом або крижаною водою, поки не будете готові їх використовувати далі.
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