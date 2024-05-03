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Как легко почистить кучу креветок за считанные минуты — малоизвестный лайфхак

3 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как быстро почистить креветки для крупной компании — простой способ.
Креветка. Фото: nospoonnecessary.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Креветка — один из самых любимых морских деликатесов украинцев, который можно потреблять как в составе различных вкусных блюд, так и отдельно. Но часто хозяйки не желают с ними связываться из-за сложной чистки ракообразных.

Как правильно чистить креветки написал Simply Recipes

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1. Удалить голову и лапки

Как легко почистить кучу креветок в считанные минуты - малоизвестный лайфхак - фото 1
Фото: Lori Rice

2. Снять оболочку

Как легко почистить кучу креветок в считанные минуты - малоизвестный лайфхак - фото 2
Фото: Lori Rice

Начиная с главного конца, снимите внешнюю оболочку. В зависимости от того, как вы собираетесь подать креветку, можно оставить последний сегмент панциря и кончик хвоста для декоративных целей.

3. Надрезать линию на спине креветки

Как легко почистить кучу креветок в считанные минуты - малоизвестный лайфхак - фото 3
Фото: Lori Rice

Маленьким ножом надрежьте вдоль наружного края спинки креветки на глубину примерно 0,6-0,7 см.

4. Удалить пищевод

Как легко почистить кучу креветок в считанные минуты - малоизвестный лайфхак - фото 4
Фото: Lori Rice

Пальцами или кончиком ножа удалите пищевод, проходящий прямо под поверхностью спины.

Уложите очищенные креветки в миску со льдом или ледяной водой, пока не будете готовы их использовать дальше.

 

Как легко почистить кучу креветок в считанные минуты - малоизвестный лайфхак - фото 5
Фото: Lori Rice

Ранее мы писали, как правильно размораживать рыбу и мясо по советам Клопотенко. Также предлагали рецепт домашней засолки скумбрии с чесноком.

 

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