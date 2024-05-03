Как быстро почистить креветки для крупной компании — простой способ.

Как легко почистить кучу креветок за считанные минуты — малоизвестный лайфхак
Креветка — один из самых любимых морских деликатесов украинцев, который можно потреблять как в составе различных вкусных блюд, так и отдельно. Но часто хозяйки не желают с ними связываться из-за сложной чистки ракообразных.
Как правильно чистить креветки написал Simply Recipes
1. Удалить голову и лапки
2. Снять оболочку
Начиная с главного конца, снимите внешнюю оболочку. В зависимости от того, как вы собираетесь подать креветку, можно оставить последний сегмент панциря и кончик хвоста для декоративных целей.
3. Надрезать линию на спине креветки
Маленьким ножом надрежьте вдоль наружного края спинки креветки на глубину примерно 0,6-0,7 см.
4. Удалить пищевод
Пальцами или кончиком ножа удалите пищевод, проходящий прямо под поверхностью спины.
Уложите очищенные креветки в миску со льдом или ледяной водой, пока не будете готовы их использовать дальше.
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