Как быстро почистить креветки для крупной компании — простой способ.

Креветка. Фото: nospoonnecessary.com

Креветка — один из самых любимых морских деликатесов украинцев, который можно потреблять как в составе различных вкусных блюд, так и отдельно. Но часто хозяйки не желают с ними связываться из-за сложной чистки ракообразных.

Как правильно чистить креветки написал Simply Recipes

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1. Удалить голову и лапки

Фото: Lori Rice

2. Снять оболочку

Фото: Lori Rice

Начиная с главного конца, снимите внешнюю оболочку. В зависимости от того, как вы собираетесь подать креветку, можно оставить последний сегмент панциря и кончик хвоста для декоративных целей.

3. Надрезать линию на спине креветки

Фото: Lori Rice

Маленьким ножом надрежьте вдоль наружного края спинки креветки на глубину примерно 0,6-0,7 см.

4. Удалить пищевод

Фото: Lori Rice

Пальцами или кончиком ножа удалите пищевод, проходящий прямо под поверхностью спины.

Уложите очищенные креветки в миску со льдом или ледяной водой, пока не будете готовы их использовать дальше.

Фото: Lori Rice

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