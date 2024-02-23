Запах часнику зникне, якщо вжити після їди ці продукти — прості лайфхаки

М'ята та лимон нейтралізують запах часнику. Фото: verywellfit.com

Щоб просто та швидко позбутися запаху часнику з рота, не потрібно весь час мати при собі зубну пасту та щітку або жувальну гумку. Лікуйте подібне подібним, тому маскуйте різкий аромат рослини іншими продуктами.

Неприємний запах не є причиною уникати часнику. Його користь для здоров'я варта того, щоб розглянути основні способи приховати цей побічний ефект.

Часник може продовжувати викликати неприємний запах з рота протягом декількох годин після їжі. У процесі травлення їхні побічні продукти всмоктуються в кров і переносяться в легені, викликаючи неприємний запах з рота на біс.

1. Яблука та м'ята

Якщо ви вживаєте страви багаті на часник, з'їжте яблуко на десерт або пожуйте свіже листя м'яти. Дослідження показали, що хімічний склад яблук та м'яти допомагає дезодорувати часниковий запах з рота.

2. Зелений чай

Випийте чашку гарячого зеленого чаю після їжі, щоб зменшити неприємний запах. Згідно з дослідженнями, зелений чай запобігає розмноженню бактерій.

Фото: healthline.com

3. Лимонний сік

Кислота, що міститься в лимонному соку, нейтралізує аліїназу — фермент, що утворюється при подрібненні часнику й спричиняє неприємний запах.

4. Чиста вода

Вживання великої кількості рідини протягом дня може бути чудовою стратегією для запобігання неприємного запаху з рота. Адже сухість збільшує вироблення сірки, що й призводить до неприємного запаху. Крім того, питна вода допомагає прополоскати ротову порожнину, щоб видалити залишки їжі.

Тепер, коли ви можете просто та швидко нейтралізувати неприємний запах часнику, дізнайтеся рецепти справжніх українських пампушок та дуже смачного чеського супу "чеснечка".