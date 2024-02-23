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Как избавиться от запаха чеснока с помощью других продуктов — четыре простых способа

23 февраля 2024 12:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Запах чеснока исчезнет, если употребить после еды эти продукты — простые лайфхаки
Мята и лимон нейтрализуют запах чеснока. Фото: verywellfit.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Чтобы просто и быстро избавиться от запаха чеснока изо рта не нужно иметь при себе зубную пасту и щетку или жевательную резинку. Лечите подобное подобным, поэтому маскируйте резкий аромат растения другими продуктами.

Неприятный запах не является причиной избегать чеснока. Его польза для здоровья стоит того, чтобы рассмотреть основные способы скрыть этот побочный эффект.

Чеснок может продолжать вызывать неприятный запах изо рта в течение нескольких часов после еды. В процессе пищеварения их побочные продукты всасываются в кровь и переносятся в легкие, вызывая неприятный запах изо рта на бис.

1. Яблоки и мята

Если вы употребляете блюда богатые чесноком, съешьте яблоки на десерт или пожуйте свежие листья мяты. Исследования показали, что химический состав яблок и мяты помогает дезодорировать чесночный запах изо рта.

2. Зеленый чай

Выпейте чашку горячего зеленого чая после еды, чтобы снизить неприятный запах. Согласно исследованиям, зеленый чай предотвращает размножение бактерий.

Как избавиться от запаха чеснока с помощью других продуктов - четыре простых способа - фото 1
Фото: healthline.com

3. Лимонный сок

Кислота, содержащаяся в лимонном соке, нейтрализует алииниаз — фермент, образующийся при измельчении чеснока и вызывающий неприятный запах.

4. Чистая вода

Употребление большого количества жидкости в течение дня может быть превосходной стратегией для предотвращения неприятного запаха изо рта. Ведь сухость увеличивает выработку серы, что и приводит к неприятному запаху. Кроме того, питьевая вода помогает прополоскать полость рта, чтобы удалить остатки пищи.

Теперь, когда вы можете просто и быстро нейтрализовать неприятный запах чеснока, узнайте рецепты настоящих украинских пампушек и вкуснейшего чешского супа "чеснечка".

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