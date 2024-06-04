Як новачкові почати бігати для схуднення — поради, щоб не отримати травми

Пробіжка. Фото: indiatimes.com

Ранкова або вечірня пробіжка допомагає підтримувати тіло у формі та спалювати зайві калорії. Але починати бігати потрібно правильно, щоб вже за тиждень не травмуватися.

Експерти розповіли про нюанси аматорської легкої атлетики.

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Правильна розминка

Перед початком бігу потрібно кілька хвилин трохи розім’ятися без різких рухів — нахили голови, скручування корпусу, колові оберти тазом, розминка стоп та колінних суглобів.

Після бігу корисно зробити повноцінну розтяжку 10-15 хвилин з великою кількістю вправ на різні групи м’язів.

Правильний біг

Під час бігу потрібно ставити ногу на передню частину стопи або на повну стопу, але не на носок. У такому випадку ризик отримати травму буде мінімальним. Плюс зменшиться негативний вплив на коліна та спину.

Руки мають бути зігнуті, рухатися вздовж корпусу під кутом 90 градусів, але не затиснуті в плечах.

Дихати треба, як при розмові чи ходьбі. Коли під час бігу працює і ніс і рот, організм споживає більше кисню, то й бігти буде легше.

Правильні взуття та одяг

Кросівки обов’язково мають бути біговими. Новачкам краще купити універсальні, в яких можна бігати на будь-якому покритті.

На пробіжку завжди потрібно одягатися так, наче на вулиці на 10 градусів тепліше, ніж є насправді.

Фото: livestrong.com

Правильна схема тренування

Новачкам варто спочатку чергувати ходьбу з бігом. Наприклад, 5 хвилин пробігти, а потім 5 хвилин пройти, і так до 20 хвилин.

Коли людина починає повноцінно бігти 15-20 хвилин, можна збільшувати дистанцію і швидкість, але все має відбуватися поступово.

Новачкам слід починати бігати з двох разів на тиждень. Коли впевнено долатимете дистанцію у 30 хвилин, можна додавати різні види тренувань: інтервальний біг, біг у гору, прогресивний чи тривалий біг.

Головні помилки новачків

Бажання одразу бігати багато і швидко. Це не принесе задоволення, а лише проблеми. У бігу є два основних правила — постійність та поступовість.

Це не принесе задоволення, а лише проблеми. У бігу є два основних правила — постійність та поступовість. Не можна бігати натщесерце. Але й наїдатися перед тренуванням не варто.

Поширені проблеми

Нежить. Нормальна реакція слизової оболонки носа, яка реагує на перепади температур.

Нормальна реакція слизової оболонки носа, яка реагує на перепади температур. Поколювання в боку. Пов’язане з переїданням перед бігом, коли їжа ще не встигла перетравитися.

Пов’язане з переїданням перед бігом, коли їжа ще не встигла перетравитися. Оніміння, судоми. Можуть бути пов’язані з нестачею мікроелементів, наприклад, магнію, калію, кальцію. Ще це може залежати від взуття чи водного балансу. Тому не забувайте пити воду.

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