Как новичку начать бегать для похудения — советы, чтобы не получить травмы

Пробежка. Фото: indiatimes.com

Утренняя или вечерняя пробежка помогает поддерживать тело в форме и сжигать лишние калории. Но начинать бегать нужно правильно, чтобы уже через неделю не травмироваться.

Эксперты рассказали о нюансах любительской легкой атлетики.

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Правильная разминка

Перед началом бега нужно несколько минут немного размяться без резких движений — наклоны головы, скручивание корпуса, круговые обороты тазом, разминание стоп и коленных суставов.

После бега полезно сделать полноценную растяжку 10-15 минут с большим количеством упражнений на разные группы мышц.

Правильный бег

Во время бега нужно ставить ногу на переднюю часть стопы или полную стопу, но не на носок. В таком случае риск получить травму будет минимальным. Плюс уменьшится отрицательное влияние на колени и спину.

Руки должны быть изогнуты, двигаться вдоль корпуса под углом 90 градусов, но не зажаты в плечах.

Дышать надо, как при разговоре или ходьбе. Когда во время бега работает нос и рот, организм потребляет больше кислорода, то и бежать будет легче.

Правильная обувь и одежда

Кроссовки обязательно должны быть беговыми. Новичкам лучше купить универсальные, в которых можно бегать на любом покрытии.

На пробежку всегда нужно одеваться так, как будто на улице на 10 градусов теплее, чем есть на самом деле.

Фото: livestrong.com

Правильная схема тренировки

Новичкам следует сначала чередовать ходьбу с бегом. К примеру, 5 минут пробежать, а затем 5 минут пройти, и так до 20 минут.

Когда человек начинает полноценно бежать 15-20 минут, можно увеличивать дистанцию и скорость, но все должно происходить постепенно.

Новичкам следует начинать бегать с двух раз в неделю. Когда вы будете уверенно преодолевать дистанцию в 30 минут, можно добавлять различные виды тренировок: интервальный бег, бег в гору, прогрессивный или длительный бег.

Главные ошибки новичков

Желание сразу бегать много и быстро. Это не доставит удовольствия, а только проблемы. В беге есть два основных правила — постоянство и постепенность.

Это не доставит удовольствия, а только проблемы. В беге есть два основных правила — постоянство и постепенность. Нельзя бегать натощак. Но и наедаться перед тренировкой не стоит.

Распространенные проблемы

Насморк. Нормальная реакция слизистой носа, реагирующей на перепады температур.

Нормальная реакция слизистой носа, реагирующей на перепады температур. Покалывание в боку. Связано с перееданием перед бегом, когда еда еще не успела перевариться.

Связано с перееданием перед бегом, когда еда еще не успела перевариться. Онемение, судороги. Могут быть связаны с нехваткой микроэлементов, например магния, калия, кальция. Еще это может зависеть от обуви или водного баланса. Поэтому не забывайте пить воду.

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