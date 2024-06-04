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Как правильно начинать бегать летом для похудения — распространенные ошибки новичков

4 июня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как новичку начать бегать для похудения — советы, чтобы не получить травмы
Пробежка. Фото: indiatimes.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Утренняя или вечерняя пробежка помогает поддерживать тело в форме и сжигать лишние калории. Но начинать бегать нужно правильно, чтобы уже через неделю не травмироваться.

Эксперты рассказали о нюансах любительской легкой атлетики.

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Правильная разминка

Перед началом бега нужно несколько минут немного размяться без резких движений — наклоны головы, скручивание корпуса, круговые обороты тазом, разминание стоп и коленных суставов.

После бега полезно сделать полноценную растяжку 10-15 минут с большим количеством упражнений на разные группы мышц.

Правильный бег

Во время бега нужно ставить ногу на переднюю часть стопы или полную стопу, но не на носок. В таком случае риск получить травму будет минимальным. Плюс уменьшится отрицательное влияние на колени и спину.

Руки должны быть изогнуты, двигаться вдоль корпуса под углом 90 градусов, но не зажаты в плечах.

Дышать надо, как при разговоре или ходьбе. Когда во время бега работает нос и рот, организм потребляет больше кислорода, то и бежать будет легче.

Правильная обувь и одежда

Кроссовки обязательно должны быть беговыми. Новичкам лучше купить универсальные, в которых можно бегать на любом покрытии.

На пробежку всегда нужно одеваться так, как будто на улице на 10 градусов теплее, чем есть на самом деле.

 

Как правильно начинать бегать летом для похудения - распространенные ошибки новичков - фото 1
Фото: livestrong.com

Правильная схема тренировки

Новичкам следует сначала чередовать ходьбу с бегом. К примеру, 5 минут пробежать, а затем 5 минут пройти, и так до 20 минут.

Когда человек начинает полноценно бежать 15-20 минут, можно увеличивать дистанцию и скорость, но все должно происходить постепенно.

Новичкам следует начинать бегать с двух раз в неделю. Когда вы будете уверенно преодолевать дистанцию в 30 минут, можно добавлять различные виды тренировок: интервальный бег, бег в гору, прогрессивный или длительный бег.

Главные ошибки новичков

  • Желание сразу бегать много и быстро. Это не доставит удовольствия, а только проблемы. В беге есть два основных правила — постоянство и постепенность.
  • Нельзя бегать натощак. Но и наедаться перед тренировкой не стоит.

Распространенные проблемы

  • Насморк. Нормальная реакция слизистой носа, реагирующей на перепады температур.
  • Покалывание в боку. Связано с перееданием перед бегом, когда еда еще не успела перевариться.
  • Онемение, судороги. Могут быть связаны с нехваткой микроэлементов, например магния, калия, кальция. Еще это может зависеть от обуви или водного баланса. Поэтому не забывайте пить воду.

Ранее Джей Ло раскрыла секрет своей стройной талии. Также мы писали, как блогер Даша Квиткова провела благотворительную тренировку для киевлян.

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