Навіщо та як мити ягоди содою — лайфхак для боротьби з бактеріями

Обробка полуниці. Фото: eatingwell.com

Немиті ягоди їсти не можна, адже це гра в рулетку зі своїм здоров'ям. Плоди можуть бути заражені бактеріями, паразитами або містити залишки пестицидів.

Як мити ягоди, щоб убезпечити родину від хвороб та отруєнь?

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Просто намочити ягоди буде недостатньо, щоб позбавитись від усіх бактерій. Бажано приділити цьому процесу трохи більше уваги.

Як мити ягоди содою

Підготуйте розчин у розрахунку одна столова ложка харчової соди на один літр води.

Замочить ягоди у розчині соди на 10-15 хвилин.

У такий спосіб можна мити більшість ягід та фруктів. Адже сода не змінює смак продукту, її не потрібно змивати, вона абсолютно безпечна.

Фото: sciencenorway.no

Навіщо мити ягоди з сіллю

Полуницю замочують з сіллю, щоб позбутися личинок плодових мух, черешню — щоб вивести черв'ячків.

В одній склянці теплої води розчиніть одну чайну ложку солі.

Дайте охолонути.

Замочіть в солоному розчині полуницю або черешню на 5 хвилин.

Потім помийте плоди під проточною водою.

Раніше ми писали, як розпізнати на ринку якісні ягоди без хімії. Також пропонували рецепт смачного ягідного киселю, як в дитинстві.