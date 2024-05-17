Навіщо та як мити ягоди содою — лайфхак для боротьби з бактеріями

Як правильно відмити ягоди від паразитів, бактерій та залишків пестицидів
Немиті ягоди їсти не можна, адже це гра в рулетку зі своїм здоров'ям. Плоди можуть бути заражені бактеріями, паразитами або містити залишки пестицидів.
Як мити ягоди, щоб убезпечити родину від хвороб та отруєнь?
Просто намочити ягоди буде недостатньо, щоб позбавитись від усіх бактерій. Бажано приділити цьому процесу трохи більше уваги.
Як мити ягоди содою
- Підготуйте розчин у розрахунку одна столова ложка харчової соди на один літр води.
- Замочить ягоди у розчині соди на 10-15 хвилин.
У такий спосіб можна мити більшість ягід та фруктів. Адже сода не змінює смак продукту, її не потрібно змивати, вона абсолютно безпечна.
Навіщо мити ягоди з сіллю
Полуницю замочують з сіллю, щоб позбутися личинок плодових мух, черешню — щоб вивести черв'ячків.
- В одній склянці теплої води розчиніть одну чайну ложку солі.
- Дайте охолонути.
- Замочіть в солоному розчині полуницю або черешню на 5 хвилин.
- Потім помийте плоди під проточною водою.
Раніше ми писали, як розпізнати на ринку якісні ягоди без хімії. Також пропонували рецепт смачного ягідного киселю, як в дитинстві.
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