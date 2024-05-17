Зачем и как мыть ягоды содой — лайфхак для борьбы с бактериями

Как правильно отмыть ягоды от паразитов, бактерий и остатков пестицидов
Немытые ягоды есть нельзя, ведь это игра в рулетку со своим здоровьем. Плоды могут быть заражены бактериями, паразитами или содержать остатки пестицидов.
Как мыть ягоды, чтобы обезопасить семью от болезней и отравлений?
Просто смочить ягоды будет недостаточно, чтобы избавиться от всех бактерий. Желательно уделить этому процессу немного больше внимания.
Как мыть ягоды содой
- Подготовьте раствор в расчете на столовую ложку пищевой соды на один литр воды.
- Замочите ягоды в растворе соды на 10-15 минут.
Таким образом можно мыть большинство ягод и фруктов. Ведь сода не меняет вкус продукта, ее не нужно смывать, она абсолютно безопасна.
Зачем мыть ягоды с солью
Клубнику замачивают с солью, чтобы избавиться от личинок плодовых мух, черешню — чтобы вывести червячков.
- В одном стакане теплой воды растворите одну чайную ложку соли.
- Дайте остыть.
- Замочите в соленом растворе клубнику или черешню на 5 минут.
- Затем промойте плоды под проточной водой.
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