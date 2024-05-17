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Как правильно отмыть ягоды от паразитов, бактерий и остатков пестицидов

17 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Зачем и как мыть ягоды содой — лайфхак для борьбы с бактериями
Обработка клубники. Фото: eatingwell.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Немытые ягоды есть нельзя, ведь это игра в рулетку со своим здоровьем. Плоды могут быть заражены бактериями, паразитами или содержать остатки пестицидов.

Как мыть ягоды, чтобы обезопасить семью от болезней и отравлений?

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Просто смочить ягоды будет недостаточно, чтобы избавиться от всех бактерий. Желательно уделить этому процессу немного больше внимания.

Как мыть ягоды содой

  • Подготовьте раствор в расчете на столовую ложку пищевой соды на один литр воды.
  • Замочите ягоды в растворе соды на 10-15 минут.

Таким образом можно мыть большинство ягод и фруктов. Ведь сода не меняет вкус продукта, ее не нужно смывать, она абсолютно безопасна.

 

Как правильно отмыть ягоды от паразитов, бактерий и остатков пестицидов - фото 1
Фото: sciencenorway.no

Зачем мыть ягоды с солью

Клубнику замачивают с солью, чтобы избавиться от личинок плодовых мух, черешню — чтобы вывести червячков.

  • В одном стакане теплой воды растворите одну чайную ложку соли.
  • Дайте остыть.
  • Замочите в соленом растворе клубнику или черешню на 5 минут.
  • Затем промойте плоды под проточной водой.

Ранее мы писали, как распознать на рынке качественные ягоды без химии. Также предлагали рецепт вкусного ягодного киселя, как в детстве.

бактерии
лайфхаки
ягоды
советы
безопасность

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