Зачем и как мыть ягоды содой — лайфхак для борьбы с бактериями

Обработка клубники. Фото: eatingwell.com

Немытые ягоды есть нельзя, ведь это игра в рулетку со своим здоровьем. Плоды могут быть заражены бактериями, паразитами или содержать остатки пестицидов.

Как мыть ягоды, чтобы обезопасить семью от болезней и отравлений?

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Просто смочить ягоды будет недостаточно, чтобы избавиться от всех бактерий. Желательно уделить этому процессу немного больше внимания.

Как мыть ягоды содой

Подготовьте раствор в расчете на столовую ложку пищевой соды на один литр воды.

Замочите ягоды в растворе соды на 10-15 минут.

Таким образом можно мыть большинство ягод и фруктов. Ведь сода не меняет вкус продукта, ее не нужно смывать, она абсолютно безопасна.

Фото: sciencenorway.no

Зачем мыть ягоды с солью

Клубнику замачивают с солью, чтобы избавиться от личинок плодовых мух, черешню — чтобы вывести червячков.

В одном стакане теплой воды растворите одну чайную ложку соли.

Дайте остыть.

Замочите в соленом растворе клубнику или черешню на 5 минут.

Затем промойте плоды под проточной водой.

Ранее мы писали, как распознать на рынке качественные ягоды без химии. Также предлагали рецепт вкусного ягодного киселя, как в детстве.