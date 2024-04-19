Простий лайфхак з цвітною капустою — навіщо бити качан об стіл

Як швидко розібрати цвітну капусту — лайфхак від досвідчених господинь
19 квітня 2024 06:40
Страва з цвітної капусти. Фото: pressurecookrecipes.com
Капуста надзвичайно смачний та корисний овоч, який входить до переліку продуктів для правильного харчування. А цвітну капусту завдяки її особливій будові гарно готувати як смаженою та запеченою, так й відвареною.
Але спочатку її потрібно довго розділяти на суцвіття, втім, досвідчені господині знають легший спосіб.
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Щоб заощадити час та спростити собі завдання качан капусти потрібно вдарити об стіл. Але вдарити потрібно з дотриманням алгоритму.
- Покладіть качан цвітної капусти в пакет, щоб суцвіття не розліталися по всій кухні.
- Кілька разів вдарте пакетом об стіл.
- Твердий качан розлетітися на суцвіття.
- Саме час без зайвих зусиль починати приготування апетитних страв.
Раніше ми рекомендували кілька смачних та корисних страв — фаршировану цвітну капусту та цвітну капусту в клярі.
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