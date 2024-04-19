Простий лайфхак з цвітною капустою — навіщо бити качан об стіл

Страва з цвітної капусти. Фото: pressurecookrecipes.com

Капуста надзвичайно смачний та корисний овоч, який входить до переліку продуктів для правильного харчування. А цвітну капусту завдяки її особливій будові гарно готувати як смаженою та запеченою, так й відвареною.

Але спочатку її потрібно довго розділяти на суцвіття, втім, досвідчені господині знають легший спосіб.

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Щоб заощадити час та спростити собі завдання качан капусти потрібно вдарити об стіл. Але вдарити потрібно з дотриманням алгоритму.

Покладіть качан цвітної капусти в пакет, щоб суцвіття не розліталися по всій кухні.

Кілька разів вдарте пакетом об стіл.

Твердий качан розлетітися на суцвіття.

Саме час без зайвих зусиль починати приготування апетитних страв.

Фото: realsimple.com

Раніше ми рекомендували кілька смачних та корисних страв — фаршировану цвітну капусту та цвітну капусту в клярі.