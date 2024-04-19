Простой лайфхак с цветной капустой — зачем бить кочан о стол

Блюдо из цветной капусты. Фото: pressurecookrecipes.com

Капуста очень вкусный и полезный овощ, который входит в перечень продуктов для правильного питания. А цветную капусту благодаря ее особому строению хорошо готовить как жареной и запеченной, так и отварной.

Но сначала ее нужно долго разделять на соцветия, впрочем, опытные хозяйки знают более легкий способ.

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Чтобы сэкономить время и упростить себе задачу кочан капусты нужно ударить о стол. Но ударить нужно с соблюдением алгоритма.

Положите кочерыжку цветной капусты в пакет, чтобы соцветия не разлетелись по всей кухне.

Несколько раз ударьте пакетом о стол.

Жесткий кочан разлететься на соцветия.

Самое время без излишних усилий начинать приготовление аппетитных блюд.

Фото: realsimple.com

Ранее мы рекомендовали несколько вкусных и полезных блюд — фаршированную цветную капусту и цветную капусту в кляре.