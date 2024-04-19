Простой лайфхак с цветной капустой — зачем бить кочан о стол

Как быстро разобрать цветную капусту — лайфхак от опытных хозяек
19 апреля 2024 06:40
Блюдо из цветной капусты. Фото: pressurecookrecipes.com
Капуста очень вкусный и полезный овощ, который входит в перечень продуктов для правильного питания. А цветную капусту благодаря ее особому строению хорошо готовить как жареной и запеченной, так и отварной.
Но сначала ее нужно долго разделять на соцветия, впрочем, опытные хозяйки знают более легкий способ.
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Чтобы сэкономить время и упростить себе задачу кочан капусты нужно ударить о стол. Но ударить нужно с соблюдением алгоритма.
- Положите кочерыжку цветной капусты в пакет, чтобы соцветия не разлетелись по всей кухне.
- Несколько раз ударьте пакетом о стол.
- Жесткий кочан разлететься на соцветия.
- Самое время без излишних усилий начинать приготовление аппетитных блюд.
Ранее мы рекомендовали несколько вкусных и полезных блюд — фаршированную цветную капусту и цветную капусту в кляре.
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