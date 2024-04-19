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Как быстро разобрать цветную капусту — лайфхак от опытных хозяек

19 апреля 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Простой лайфхак с цветной капустой — зачем бить кочан о стол
Блюдо из цветной капусты. Фото: pressurecookrecipes.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Капуста очень вкусный и полезный овощ, который входит в перечень продуктов для правильного питания. А цветную капусту благодаря ее особому строению хорошо готовить как жареной и запеченной, так и отварной.

Но сначала ее нужно долго разделять на соцветия, впрочем, опытные хозяйки знают более легкий способ.

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Чтобы сэкономить время и упростить себе задачу кочан капусты нужно ударить о стол. Но ударить нужно с соблюдением алгоритма.

  • Положите кочерыжку цветной капусты в пакет, чтобы соцветия не разлетелись по всей кухне.
  • Несколько раз ударьте пакетом о стол.
  • Жесткий кочан разлететься на соцветия.
  • Самое время без излишних усилий начинать приготовление аппетитных блюд.

 

Как быстро разобрать цветную капусту - лайфхак от опытных хозяек - фото 1
Фото: realsimple.com

Ранее мы рекомендовали несколько вкусных и полезных блюд — фаршированную цветную капусту и цветную капусту в кляре.

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