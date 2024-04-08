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Як швидко висушити одяг та білизну, коли вони потрібні терміново — лайфхаки

8 квітня 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як швидко висушити одяг після прання — п'ять дієвих лайфхаків
Прискорена сушка білизни вентилятором. Фото: bensonsforbeds.co.uk
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Бувають ситуації, коли улюблені речі ще не висохли після прання, а вони потрібні вже зараз. Кидатися у відчай немає чого, є кілька лайфхаків, які допоможуть значно прискорити висихання.

П'ять способів швидко висушити одяг та білизну.

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1. Праска

Пропрасуйте річ з обох боків та повісьте її охолонути на спинку стільця. Залишки води швидше випаровуються з нагрітої тканини. За 10 хвилин повторіть процедуру.

2. Фен

Повісьте річ, щоб вона опинилася у вертикальному положенні та обдувайте її теплим (не гарячим) повітрям на відстані 40 см. Чим тонша тканина, тим менше часу на сушку. В середньому процедура займає пів години.


 

Як швидко висушити одяг та білизну, коли вони потрібні терміново — лайфхаки - фото 1
Фото: home.onehowto.com

3. Духовка

Розігрійте духовку до 200 °C. Розвісьте на стільці речі та поставте поруч з відкритою духовкою. Не забувайте в процесі перевертати одяг час від часу. Приблизно за годину вони висохнуть.

4. Вентилятор

Для сушки синтетичних речей, які не можна прасувати краще використовувати вентилятор. Повісьте річ, щоб вона опинилася у вертикальному положенні та обдувайте її вентилятором на відстані пів метра. Добре, якщо пристрій може повертатися в процесі роботи.

5. Пральна машина

Якщо в машині немає функції сушіння, покладіть до барабана мокру річ та кілька сухих махрових рушників. Після цього запустіть режим віджимання. Рушники вберуть більшу частину вологи. Закінчить вправу праска, фен або вентилятор.


 

Як швидко висушити одяг та білизну, коли вони потрібні терміново — лайфхаки - фото 2
Фото: marthastewart.com

Раніше ми писали, як ефективно почистити пральну машину. Також розповідали, як правильно та швидко попрасувати сорочку.

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