Как быстро высушить одежду после стирки – пять действенных лайфхаков

Ускоренная сушка белья вентилятором. Фото: bensonsforbeds.co.uk

Бывают ситуации, когда любимые вещи еще не высохли после стирки, а они нужны уже сейчас. Впадать в отчаяние ненужно, есть несколько лайфхаков, которые помогут значительно ускорить высыхание.

Пять способов быстро высушить одежду и белье.

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1. Утюг

Прогладьте вещь с обеих сторон и повесьте ее остыть на спинку стула. Остатки воды быстрее улетучиваются из нагретой ткани. Через 10 минут повторите процедуру.

2. Фен

Повесьте вещь, чтобы она оказалась в вертикальном положении и обдувайте ее теплым (не горячим) воздухом на расстоянии 40 см. Чем тоньше ткань, тем меньше времени на сушку. В среднем процедура занимает полчаса.

Фото: home.onehowto.com

3. Духовка

Разогрейте духовой шкаф до 200 °C. Развесьте на стулья и поставьте рядом с открытой духовкой. Не забывайте в процессе переворачивать одежду время от времени. Приблизительно через час они высохнут.

4. Вентилятор

Для сушки синтетических вещей, которые нельзя гладить, лучше использовать вентилятор. Повесьте вещь, чтобы она оказалась в вертикальном положении и обдувайте вентилятором на расстоянии полметра. Хорошо, если устройство может вращаться в процессе работы.

5. Стиральная машина

Если в машине нет функции сушки, положите в барабан мокрую вещь и несколько сухих махровых полотенец. Затем запустите режим отжима. Полотенца впитают большую часть влаги. Закончит процедуру утюг, фен или вентилятор.

Фото: marthastewart.com

Ранее мы писали, как эффективно почистить стиральную машину. Также рассказывали, как правильно и быстро погладить рубашку.