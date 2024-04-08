Как быстро высушить одежду после стирки – пять действенных лайфхаков

Как быстро высушить одежду и белье, когда они нужны срочно — лайфхаки
Бывают ситуации, когда любимые вещи еще не высохли после стирки, а они нужны уже сейчас. Впадать в отчаяние ненужно, есть несколько лайфхаков, которые помогут значительно ускорить высыхание.
Пять способов быстро высушить одежду и белье.
1. Утюг
Прогладьте вещь с обеих сторон и повесьте ее остыть на спинку стула. Остатки воды быстрее улетучиваются из нагретой ткани. Через 10 минут повторите процедуру.
2. Фен
Повесьте вещь, чтобы она оказалась в вертикальном положении и обдувайте ее теплым (не горячим) воздухом на расстоянии 40 см. Чем тоньше ткань, тем меньше времени на сушку. В среднем процедура занимает полчаса.
3. Духовка
Разогрейте духовой шкаф до 200 °C. Развесьте на стулья и поставьте рядом с открытой духовкой. Не забывайте в процессе переворачивать одежду время от времени. Приблизительно через час они высохнут.
4. Вентилятор
Для сушки синтетических вещей, которые нельзя гладить, лучше использовать вентилятор. Повесьте вещь, чтобы она оказалась в вертикальном положении и обдувайте вентилятором на расстоянии полметра. Хорошо, если устройство может вращаться в процессе работы.
5. Стиральная машина
Если в машине нет функции сушки, положите в барабан мокрую вещь и несколько сухих махровых полотенец. Затем запустите режим отжима. Полотенца впитают большую часть влаги. Закончит процедуру утюг, фен или вентилятор.
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