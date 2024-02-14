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Як відмити суперклей з пальців, нігтів та волосся — прості та дієві лайфхаки

14 лютого 2024 12:55
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як видалити суперклей зі шкіри — чотири способи зробити це швидко та безпечно
Видалити суперклей не надто складно. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо ви коли-небудь використовували суперклей, швидше за все, він залишав  плями на руках, нігтях і навіть на волоссі. Дізнайтеся, як просто та безпечно видалити суперклей з небажаних місць на тілі.

Про це написав Loctite.

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Як видалити суперклей зі шкіри

  • Мило та тепла вода

Замочіть шкіру в теплій мильній воді, щоб послабити клей, а потім просто відклейте його.

  • Лимонний сік

Його можна використовувати як замінник мила, якщо у вас чутлива шкіра. Змішайте одну частину лимонного соку з однією частиною води.

  • Маргарин або оливкова олія

Ще одна натуральна альтернатива. Жир вступає в реакцію з клеєм і послаблює його фіксацію.

  • Пральний порошок

Згодиться пральний порошок будь-якої марки. Змішайте чверть склянки прального порошку в чашці теплої води. Втирайте в шкіру приблизно 20 секунд, або поки суперклей сам не відшарується.

Як видалити суперклей з нігтів

  • Зітріть суперклей нанесеним на ватку ацетоном (або рідиною для зняття лаку).
  • Якщо у вас чутлива шкіра, змастіть шкіру навколо вазеліном, він буде діяти як репелент для ацетону.
  • Використовуйте скребок або лопатку для кутикули, щоб зішкребти найстійкіші місця.
  • Для важкодоступних ділянок під нігтями може стати в пригоді ватяна паличка.

Як видалити суперклей з волосся

З волоссям трохи складніше, але вам не доведеться його відрізати ножицями. Просто вимийте волосся шампунем та кондиціонером, а потім проведіть гребінцем з дрібними зубцями по клею, поки він не розпадеться.

Раніше ми писали, як очистити свої речі від суперклею. Також повідомляли, як здерти скотч з вікна, не залишивши й слідів.

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