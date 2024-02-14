Як видалити суперклей зі шкіри — чотири способи зробити це швидко та безпечно

Як відмити суперклей з пальців, нігтів та волосся — прості та дієві лайфхаки
Якщо ви коли-небудь використовували суперклей, швидше за все, він залишав плями на руках, нігтях і навіть на волоссі. Дізнайтеся, як просто та безпечно видалити суперклей з небажаних місць на тілі.
Про це написав Loctite.
Як видалити суперклей зі шкіри
- Мило та тепла вода
Замочіть шкіру в теплій мильній воді, щоб послабити клей, а потім просто відклейте його.
- Лимонний сік
Його можна використовувати як замінник мила, якщо у вас чутлива шкіра. Змішайте одну частину лимонного соку з однією частиною води.
- Маргарин або оливкова олія
Ще одна натуральна альтернатива. Жир вступає в реакцію з клеєм і послаблює його фіксацію.
- Пральний порошок
Згодиться пральний порошок будь-якої марки. Змішайте чверть склянки прального порошку в чашці теплої води. Втирайте в шкіру приблизно 20 секунд, або поки суперклей сам не відшарується.
Як видалити суперклей з нігтів
- Зітріть суперклей нанесеним на ватку ацетоном (або рідиною для зняття лаку).
- Якщо у вас чутлива шкіра, змастіть шкіру навколо вазеліном, він буде діяти як репелент для ацетону.
- Використовуйте скребок або лопатку для кутикули, щоб зішкребти найстійкіші місця.
- Для важкодоступних ділянок під нігтями може стати в пригоді ватяна паличка.
Як видалити суперклей з волосся
З волоссям трохи складніше, але вам не доведеться його відрізати ножицями. Просто вимийте волосся шампунем та кондиціонером, а потім проведіть гребінцем з дрібними зубцями по клею, поки він не розпадеться.
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