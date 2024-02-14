Як видалити суперклей зі шкіри — чотири способи зробити це швидко та безпечно

Видалити суперклей не надто складно. Фото: thespruce.com

Якщо ви коли-небудь використовували суперклей, швидше за все, він залишав плями на руках, нігтях і навіть на волоссі. Дізнайтеся, як просто та безпечно видалити суперклей з небажаних місць на тілі.

Про це написав Loctite.

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Мило та тепла вода

Замочіть шкіру в теплій мильній воді, щоб послабити клей, а потім просто відклейте його.

Лимонний сік

Його можна використовувати як замінник мила, якщо у вас чутлива шкіра. Змішайте одну частину лимонного соку з однією частиною води.

Маргарин або оливкова олія

Ще одна натуральна альтернатива. Жир вступає в реакцію з клеєм і послаблює його фіксацію.

Пральний порошок

Згодиться пральний порошок будь-якої марки. Змішайте чверть склянки прального порошку в чашці теплої води. Втирайте в шкіру приблизно 20 секунд, або поки суперклей сам не відшарується.

Як видалити суперклей з нігтів

Зітріть суперклей нанесеним на ватку ацетоном (або рідиною для зняття лаку).

Якщо у вас чутлива шкіра, змастіть шкіру навколо вазеліном, він буде діяти як репелент для ацетону.

Використовуйте скребок або лопатку для кутикули, щоб зішкребти найстійкіші місця.

Для важкодоступних ділянок під нігтями може стати в пригоді ватяна паличка.

Як видалити суперклей з волосся

З волоссям трохи складніше, але вам не доведеться його відрізати ножицями. Просто вимийте волосся шампунем та кондиціонером, а потім проведіть гребінцем з дрібними зубцями по клею, поки він не розпадеться.

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