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Как отмыть суперклей с пальцев, ногтей и волос — простые и действенные лайфхаки

14 февраля 2024 12:55
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как удалить суперклей с кожи — четыре способа сделать это быстро и безопасно
Удалить суперклей не слишком сложно. Фото: thespruce.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Если вы когда-нибудь использовали суперклей, скорее всего, он оставлял пятна на руках, ногтях и даже на волосах. Узнайте, как просто и безопасно удалить суперклей из нежелательных мест на теле.

Об этом написал Loctite.

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Как удалить суперклей с кожи

  • Мыло и теплая вода

Замочите кожу в теплой мыльной воде, чтобы ослабить клей, затем просто отклейте его.

  • Лимонный сок

Его можно использовать в качестве заменителя мыла, если у вас чувствительная кожа. Смешайте одну часть лимонного сока с одной частью воды.

  • Маргарин или оливковое масло

Еще одна натуральная альтернатива. Жир вступает в реакцию с клеем и ослабляет его фиксацию.

  • Стиральный порошок

Подойдет стиральный порошок любой марки. Смешайте четверть стакана стирального порошка в чашке теплой воды. Втирайте в кожу примерно 20 секунд, или пока суперклей сам не отслоится.

Как удалить суперклей с ногтей

  • Сотрите суперклей нанесенным на ватку ацетоном (или жидкостью для снятия лака).
  • Если у вас чувствительная кожа, смажьте кожу вокруг вазелина, он будет действовать как репеллент для ацетона.
  • Используйте скребок или лопатку для кутикулы, чтобы соскоблить самые стойкие места.
  • Для труднодоступных участков под ногтями может пригодиться ватная палочка.

Как удалить суперклей с волос

С волосами немного сложнее, но вам не придется их отрезать ножницами. Просто вымойте волосы шампунем и кондиционером, а затем проведите расческой с мелкими зубцами по клею, пока он не распадется.

Ранее мы писали, как очистить свои вещи от суперклея. Также сообщали, как содрать скотч с окна, не оставив и следов.

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