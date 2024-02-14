Как удалить суперклей с кожи — четыре способа сделать это быстро и безопасно

Как отмыть суперклей с пальцев, ногтей и волос — простые и действенные лайфхаки
Если вы когда-нибудь использовали суперклей, скорее всего, он оставлял пятна на руках, ногтях и даже на волосах. Узнайте, как просто и безопасно удалить суперклей из нежелательных мест на теле.
Об этом написал Loctite.
Как удалить суперклей с кожи
- Мыло и теплая вода
Замочите кожу в теплой мыльной воде, чтобы ослабить клей, затем просто отклейте его.
- Лимонный сок
Его можно использовать в качестве заменителя мыла, если у вас чувствительная кожа. Смешайте одну часть лимонного сока с одной частью воды.
- Маргарин или оливковое масло
Еще одна натуральная альтернатива. Жир вступает в реакцию с клеем и ослабляет его фиксацию.
- Стиральный порошок
Подойдет стиральный порошок любой марки. Смешайте четверть стакана стирального порошка в чашке теплой воды. Втирайте в кожу примерно 20 секунд, или пока суперклей сам не отслоится.
Как удалить суперклей с ногтей
- Сотрите суперклей нанесенным на ватку ацетоном (или жидкостью для снятия лака).
- Если у вас чувствительная кожа, смажьте кожу вокруг вазелина, он будет действовать как репеллент для ацетона.
- Используйте скребок или лопатку для кутикулы, чтобы соскоблить самые стойкие места.
- Для труднодоступных участков под ногтями может пригодиться ватная палочка.
Как удалить суперклей с волос
С волосами немного сложнее, но вам не придется их отрезать ножницами. Просто вымойте волосы шампунем и кондиционером, а затем проведите расческой с мелкими зубцами по клею, пока он не распадется.
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