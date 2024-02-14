Как удалить суперклей с кожи — четыре способа сделать это быстро и безопасно

Удалить суперклей не слишком сложно. Фото: thespruce.com

Если вы когда-нибудь использовали суперклей, скорее всего, он оставлял пятна на руках, ногтях и даже на волосах. Узнайте, как просто и безопасно удалить суперклей из нежелательных мест на теле.

Об этом написал Loctite.

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Мыло и теплая вода

Замочите кожу в теплой мыльной воде, чтобы ослабить клей, затем просто отклейте его.

Лимонный сок

Его можно использовать в качестве заменителя мыла, если у вас чувствительная кожа. Смешайте одну часть лимонного сока с одной частью воды.

Маргарин или оливковое масло

Еще одна натуральная альтернатива. Жир вступает в реакцию с клеем и ослабляет его фиксацию.

Стиральный порошок

Подойдет стиральный порошок любой марки. Смешайте четверть стакана стирального порошка в чашке теплой воды. Втирайте в кожу примерно 20 секунд, или пока суперклей сам не отслоится.

Как удалить суперклей с ногтей

Сотрите суперклей нанесенным на ватку ацетоном (или жидкостью для снятия лака).

Если у вас чувствительная кожа, смажьте кожу вокруг вазелина, он будет действовать как репеллент для ацетона.

Используйте скребок или лопатку для кутикулы, чтобы соскоблить самые стойкие места.

Для труднодоступных участков под ногтями может пригодиться ватная палочка.

Как удалить суперклей с волос

С волосами немного сложнее, но вам не придется их отрезать ножницами. Просто вымойте волосы шампунем и кондиционером, а затем проведите расческой с мелкими зубцами по клею, пока он не распадется.

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