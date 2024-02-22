Як виростити яблука

Яблука на гілці. Фото: Freepik

Вирощування соковитих та великих яблук потребує уваги до деталей та правильного догляду за рослинами. Ось кілька простих порад, які допоможуть вам досягти чудового врожаю.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Для вирощування великих та соковитих яблук слід дотримуватись кількох ключових принципів. По-перше, виберіть місце для посадки дерев — воно має бути сонячним і захищеним від вітру.

Яблука на гілці. Фото: Freepik

Потім забезпечте рослини регулярним поливом та підживленням. Важливо також правильно обрізати дерева і стежити за здоров'ям посадок, запобігаючи можливим хворобам і шкідникам. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете насолоджуватися смачними та великими плодами вашого саду.

Як підготувати яблучні дерева до весняного сезону

Підготовка яблучних дерев до весняного сезону відіграє важливу роль у забезпеченні їхнього здоров'я та багатого врожаю. Ось кілька кроків для успішної підготовки.

Обрізання дерев

Восени або взимку проведіть обрізку, щоб видалити мертві або хворі гілки, а також ті, що перекривають одне одного або ростуть усередину крони. Це допоможе стимулювати зростання нових пагонів та покращить циркуляцію повітря та світла.

Захист від шкідників та хвороб

Перед розпусканням бруньок обробіть дерева інсектицидами та фунгіцидами, щоб запобігти ураженню шкідниками та хворобами.

Полив дерев

Навесні помірно полийте ґрунт біля основи дерев, особливо якщо зима була сухою або весна надто спекотна.

Підтримка ґрунту

Подумайте про мульчування ґрунту біля основи дерев, щоб зберегти вологу, пригнічувати зростання бур'янів та захистити коріння від перегріву чи переохолодження.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви підготуєте свої яблучні дерева до здорового та продуктивного вегетаційного періоду.

Чим удобрювати яблучні дерева навесні

Навесні яблучні дерева можна удобрювати різними способами для забезпечення необхідними поживними речовинами.

Використовуйте комплексні мінеральні добрива, що містять:

азот;

фосфор;

калій.

Це допоможе стимулювати зростання та розвиток рослин.

Урожай яблук. Фото: Freepik

Органічні добрива

Використовуйте органічні добрива, такі як перегній, компост або гній. Вони збагатять ґрунт органічними речовинами, покращать його структуру та стимулюють біологічну активність.

Рідкі добрива

Застосовуйте рідкі добрива у вигляді розчинів, які можна подавати прямо на коріння рослин. Це швидкий спосіб забезпечити рослину необхідними поживними речовинами.

Мульчування

Нанесіть органічну мульчу біля основи дерев. При природному розкладанні мульча збагатить ґрунт та забезпечить постійне надходження поживних речовин.

Ферментовані добрива

Розбавте ферментовані добрива, такі як розчинений компост або розчинені екстракти гною, і полийте ними грунт навколо кореневої зони дерев.

Вибір методу добрива залежить від стану ґрунту, потреб конкретного дерева та доступності добрив. Важливо дотримуватись інструкцій із застосування і не перестаратися з дозуванням, щоб уникнути можливих проблем.

Раніше ми писали, як захистити молоді дерева від навали гризунів — найкращі поради.

Прості правила посіву насіння, які завжди дозволяють отримувати хороші сходи овочів та квітів.