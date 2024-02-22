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Как вырастить сочные и крупные яблоки — простые советы

22 февраля 2024 23:13
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как вырастить яблоки
Яблоки на ветке. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Выращивание сочных и крупных яблок требует внимания к деталям и правильного ухода за растениями. Вот несколько простых советов, которые помогут вам добиться великолепного урожая

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

Для выращивания крупных и сочных яблок следует придерживаться нескольких ключевых принципов. Во-первых, выберите подходящее место для посадки деревьев – оно должно быть солнечным и защищенным от ветра. 

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Яблоки на ветке. Фото: Freepik

Затем обеспечьте растения регулярным поливом и подкормкой. Важно также правильно обрезать деревья и следить за здоровьем посадок, предотвращая возможные болезни и вредителей. Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться вкусными и крупными плодами вашего сада.

Как подготовить яблочные деревья к весеннему сезону 

Подготовка яблочных деревьев к весеннему сезону играет важную роль в обеспечении их здоровья и богатого урожая. Вот несколько шагов для успешной подготовки.

Обрезка деревьев 

Осенью или зимой проведите обрезку, чтобы удалить мертвые или больные ветви, а также те, которые перекрывают друг друга или растут внутрь кроны. Это поможет стимулировать рост новых побегов и улучшит циркуляцию воздуха и света.

Защита от вредителей и болезней

Перед распусканием почек обработайте деревья инсектицидами и фунгицидами, чтобы предотвратить поражение вредителями и болезнями.

Полив деревьев

Весной умеренно полейте почву у основания деревьев, особенно если зима была сухой или весна слишком жаркая.

Поддержание грунта

Подумайте о мульчировании почвы у основания деревьев, чтобы сохранить влагу, подавлять рост сорняков и защитить корни от перегрева или переохлаждения.

Следуя этим простым рекомендациям, вы подготовите свои яблочные деревья к здоровому и продуктивному вегетационному периоду.

Чем удобрять яблочные деревья весной 

Весной яблочные деревья можно удобрять различными способами для обеспечения им необходимыми питательными веществами.

Используйте комплексные минеральные удобрения, содержащие:

  • азот;
  • фосфор;
  • калий.

Это поможет стимулировать рост и развитие растений.

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Урожай яблок. Фото: Freepik

Органические удобрения

Используйте органические удобрения, такие как перегной, компост или навоз. Они обогатят почву органическими веществами, улучшат ее структуру и стимулируют биологическую активность.

Жидкие удобрения

Применяйте жидкие удобрения в виде растворов, которые можно подавать прямо на корни растений. Это быстрый способ обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Мульчирование

Нанесите органическую мульчу у основания деревьев. При естественном разложении мульча обогатит почву и обеспечит постоянное поступление питательных веществ.

Ферментированные удобрения

Разбавьте ферментированные удобрения, такие как растворенный компост или растворенные навозные экстракты, и полейте ими почву вокруг корневой зоны деревьев.

Выбор метода удобрения зависит от состояния почвы, потребностей конкретного дерева и доступности удобрений. Важно следовать инструкциям по применению и не переусердствовать с дозировкой, чтобы избежать возможных проблем.

Ранее мы писали, как защитить молодые деревья от нашествия грызунов — самые лучшие советы. 

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