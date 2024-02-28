Квіти орхідеї. Фото: Freepik

Як початківці, так і досвідчені квітники часто стикаються з хворобами орхідей. Але навіть найбезнадійніші випадки не лякають досвідчених знавців. За наявності кількох простих порад, навіть орхідея із загиблим корінням та пошкодженим листям може бути повернена до життя.

Про це повідомили Новини.LIVE;

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Процес відновлення орхідеї починається з видалення пошкоджених частин рослини, включаючи кореневу систему і хворе листя. Іноді для відновлення достатньо всього одного здорового листка та невеликого відростка стебла.

Наступним кроком є ретельне промивання частин під проточною водою і протирання м'якою тканиною. Для підготовки поживного розчину, що сприяє стимуляції відновлювальних процесів, будуть потрібні наступні інгредієнти.

Вам знадобиться:

рис 3 ст.

часник 1 зубчик.

Рис слід залити 1 літром гарячої води та залишити на 30-40 хвилин. Потім зубчик часнику потовкти у ступці і залити отриманою масою рисовий настій. Цей склад забезпечить захист рослин від бактерій та грибків, а також стимулює зростання кореневої системи. Після ретельного перемішування розчин залишається наполягати на 10-15 хвилин.

Профільтруйте живильний розчин

Першим етапом необхідно протерти лист живильним розчином, використовуючи ватяний диск. Цей метод обробки забезпечить захист рослин від грибкових захворювань, бактерій та комах. Потім лист помістити в невелику склянку, наповнену живильним розчином на рівні, що злегка покриває стовбур. Рослину залишити у такому стані на 30 хвилин.

Після обробки орхідея має постояти у сухому та прохолодному місці добу.

Квіти орхідеї. Фото: Freepik

Для продовження процесу відновлення потрібна проста конструкція. Можна використовувати кришку від пластикової склянки для коктейлів, у нижній частині якої зробити надріз. Потім у верхньому отворі кришки і в надрізі закріпити ватяний диск, який може служити "містком" для подачі води до стовбура орхідеї.

Підготовлену конструкцію помістити у велику ємність та розмістити на ній лист орхідеї. Потім у ємність налити воду так, щоб вона торкалася ватного диска.

Квіти орхідеї. Фото: Freepik

Спостерігаючи за рівнем води і регулярно обприскуючи лист, не потрібно робити жодних інших дій щодо догляду за орхідеєю. Процес відновлення орхідеї в такий незвичайний спосіб досить швидкий: приблизно через півтора місяці на рослині з'явиться численне молоде коріння, а лист стане пружним і міцним. Таку орхідею можна пересадити на постійне місце, де вона активно зростатиме.

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