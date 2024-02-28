Как спасти орхидею, которая завяла

Цветки орхидеи. Фото: Freepik

Как начинающие, так и опытные цветоводы часто сталкиваются с болезнями орхидей. Но даже самые безнадежные случаи не пугают опытных знатоков. При наличии нескольких простых советов, даже орхидея с погибшими корнями и поврежденными листьями может быть возвращена к жизни.

Об этом сообщили Новини.LIVE;

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Процесс восстановления орхидеи начинается с удаления поврежденных частей растения, включая корневую систему и больные листья. Иногда для восстановления достаточно всего одного здорового листа и небольшого отростка стебля.

Следующим шагом является тщательное промывание оставшихся частей под проточной водой и протирка мягкой тканью. Для подготовки питательного раствора, способствующего стимуляции восстановительных процессов, потребуются следующие ингредиенты.

Вам понадобится:

рис 3 ст.л;

чеснок 1 зубчик.

Рис следует залить 1 литром горячей воды и оставить на 30-40 минут. Затем зубчик чеснока растолочь в ступке и залить полученной массой рисовый настой. Этот состав обеспечит защиту растения от бактерий и грибков, а также стимулирует рост корневой системы. После тщательного перемешивания раствор оставляется настаиваться на 10-15 минут.

Профильтруйте питательный раствор

Первым этапом необходимо протереть лист питательным раствором, используя ватный диск. Этот метод обработки обеспечит защиту растения от грибковых заболеваний, бактерий и насекомых. Затем лист поместить в небольшой стакан, наполненный питательным раствором на уровне, слегка покрывающем ствол. Растение оставить в таком состоянии на 30 минут.

После обработки орхидея должна постоять в сухом и прохладном месте сутки.

Цветки орхидеи. Фото: Freepik

Для продолжения процесса восстановления потребуется простая конструкция. Можно использовать крышку от пластикового стаканчика для коктейлей, в нижней части которой сделать надрез. Затем в верхнем отверстии крышки и в надрезе закрепить ватный диск, который юуждет служить "мостиком" для подачи воды к стволу орхидеи.

Подготовленную конструкцию поместить в большую емкость и разместить на ней лист орхидеи. Затем в емкость налить воду так, чтобы она касалась ватного диска.

Цветки орхидеи. Фото: Freepik

Следя за уровнем воды и регулярно опрыскивая лист, не нужно предпринимать никаких других действий по уходу за орхидеей. Процесс восстановления орхидеи таким необычным способом довольно быстрый: примерно через полтора месяца на растении появятся многочисленные молодые корни, а лист станет упругим и крепким. Такую орхидею можно пересадить на постоянное место, где она продолжит активно расти.

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