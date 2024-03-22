Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як зберігати відкриту пляшку пива, щоб смак напою залишився якнайдовше arrow

Як зберігати відкриту пляшку пива, щоб смак напою залишився якнайдовше

22 березня 2024 21:56
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як зберегти смак пива у вже відкритій пляшці — елементарні лайфхаки
Надовго залишати відкриту пляшку не можна. Фото: foodrepublic.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Здебільшого пиво легко випити за один присід, однак якщо вже залишилася відкрита, але майже повна пляшка, слід пам'ятати, що якість газованих напоїв швидко знижується на відкритому повітрі. Тому важливо знати, як зберегти напій свіжим якомога довше.

Що робити, аби не втратити смак пива розповів Yahoo!Finance.

Читайте також:

Що потрібно

Необхідно запобігти втраті якомога більшої кількості газів з пива, адже саме карбонізація є секретом свіжості напою.

Для цього потрібно накрити пиво якомога швидше після відкриття пляшки. Це збереже його шипучим, а також запобіжить окисленню, яке погіршує смак.

Для цього підійдуть:

  • простий аркуш фольги;
  • шматок поліетиленової плівки;
  • спеціальні багаторазові кришки для пляшок;
  • пробки.

Після того, як пляшка накрита, обов'язково поставте її в холодильник, адже це ще більше сповільнить виділення карбонізації.

Пам'ятайте, відкрита пляшка, знову закоркована, може зберігатися в холодильнику 36 годин.

Залежно від того, наскільки герметично ви закоркували пляшку, пиво може залишатися свіжим так само довго, але краще випити його вже наступного дня.

Раніше ми пропонували рецепт ідеальної закуски до пива. Також писали про шість способів швидко прибрати "пивний живіт".

пиво
лайфхаки
поради
смак
зберігання вдома

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом