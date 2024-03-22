Як зберегти смак пива у вже відкритій пляшці — елементарні лайфхаки

Надовго залишати відкриту пляшку не можна. Фото: foodrepublic.com

Здебільшого пиво легко випити за один присід, однак якщо вже залишилася відкрита, але майже повна пляшка, слід пам'ятати, що якість газованих напоїв швидко знижується на відкритому повітрі. Тому важливо знати, як зберегти напій свіжим якомога довше.

Що робити, аби не втратити смак пива розповів Yahoo!Finance.

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Що потрібно

Необхідно запобігти втраті якомога більшої кількості газів з пива, адже саме карбонізація є секретом свіжості напою.

Для цього потрібно накрити пиво якомога швидше після відкриття пляшки. Це збереже його шипучим, а також запобіжить окисленню, яке погіршує смак.

Для цього підійдуть:

простий аркуш фольги;

шматок поліетиленової плівки;

спеціальні багаторазові кришки для пляшок;

пробки.

Після того, як пляшка накрита, обов'язково поставте її в холодильник, адже це ще більше сповільнить виділення карбонізації.

Пам'ятайте, відкрита пляшка, знову закоркована, може зберігатися в холодильнику 36 годин.

Залежно від того, наскільки герметично ви закоркували пляшку, пиво може залишатися свіжим так само довго, але краще випити його вже наступного дня.

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