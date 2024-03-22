Как сохранить вкус пива в уже открытой бутылке — элементарные лайфхаки

Надолго оставлять открытую бутылку нельзя. Фото: foodrepublic.com

В большинстве случаев пиво легко выпить за один присест, однако если уж осталась открытая, но почти полная бутылка, следует помнить, что качество газированных напитков быстро снижается на открытом воздухе. Поэтому важно знать, как сохранить напиток свежим как можно дольше.

Что делать, чтобы не пропал вкус пива, рассказал Yahoo!Finance.

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Что нужно

Необходимо предотвратить потерю как можно большего количества газов из пива, ведь именно карбонизация является секретом свежести напитка.

Для этого нужно накрыть пиво как можно скорее после открытия бутылки. Это сохранит его шипучим, а также предотвратит окисление, ухудшающее вкус.

Для этого подойдут:

обычный лист фольги;

кусок полиэтиленовой пленки;

специальные многоразовые крышки для бутылок;

пробки.

После того как бутылка накрыта, обязательно поставьте ее в холодильник, ведь это еще больше замедлит выделение карбонизации.

Помните, открытая бутылка, снова закупоренная, может храниться в холодильнике 36 часов.

В зависимости от того, насколько герметично вы закупорили бутылку, пиво может оставаться свежим так же долго, но лучше выпить его уже на следующий день.

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