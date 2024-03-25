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Як зменшити рахунки за світло за допомогою холодильника — шість простих порад

25 березня 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як холодильник може економити електрику вдома — доступні лайфхаки
Холодильник заощадить електрику. Фото: wtop.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Рахунки за електроенергії після подорожчання викликають якщо не жах, то принаймні сильний сум. Тим часом економити світло можна навіть за допомогою холодильника, авжеж увімкненого.

Корисні поради дало "Укренерго".

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За високих температур холодильник споживає набагато більше електроенергії, тому зважте на ці дієві лайфхаки.

  1. Тримайте температуру повітря в приміщенні, де стоїть холодильник, в діапазоні 18-20 градусів.
  2. Не встановлюйте холодильник біля газової плити та опалювальних приладів.
  3. Не встановлюйте холодильник під прямим сонячним промінням.
  4. Не ставте в холодильник гарячу їжу.
  5. Періодично розморожуйте холодильник.
  6. Подбайте заздалегідь про продукти, які необхідно розморозити, та поставте їх у загальну камеру холодильника.

Раніше ми писали, чим небезпечна пліснява на овочах у холодильнику. Також розповідали, як зберігати капусту, щоб вона довше залишалася свіжою.

електроенергія
економія
лайфхаки
холодильник
поради

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