Як холодильник може економити електрику вдома — доступні лайфхаки

Холодильник заощадить електрику. Фото: wtop.com

Рахунки за електроенергії після подорожчання викликають якщо не жах, то принаймні сильний сум. Тим часом економити світло можна навіть за допомогою холодильника, авжеж увімкненого.

Корисні поради дало "Укренерго".

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За високих температур холодильник споживає набагато більше електроенергії, тому зважте на ці дієві лайфхаки.

Тримайте температуру повітря в приміщенні, де стоїть холодильник, в діапазоні 18-20 градусів. Не встановлюйте холодильник біля газової плити та опалювальних приладів. Не встановлюйте холодильник під прямим сонячним промінням. Не ставте в холодильник гарячу їжу. Періодично розморожуйте холодильник. Подбайте заздалегідь про продукти, які необхідно розморозити, та поставте їх у загальну камеру холодильника.

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