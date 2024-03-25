Как холодильник может экономить электричество дома — доступны лайфхаки

Как уменьшить счета за свет с помощью холодильника — шесть простых советов
25 марта 2024 22:14
Холодильник сэкономит электричество. Фото: wtop.com
Счета за электроэнергию после удорожания вызывают если не ужас, то, по крайней мере, сильный уныние. Тем временем экономить свет можно даже с помощью холодильника, естественно включенного.
Полезные советы дало "Укрэнерго".
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При высоких температурах холодильник потребляет гораздо больше электроэнергии, поэтому учтите эти действенные лайфхаки.
- Держите температуру воздуха в помещении, где находится холодильник, в диапазоне 18-20 градусов.
- Не устанавливайте холодильник у газовой плиты и отопительных приборов.
- Не устанавливайте холодильник под прямыми солнечными лучами.
- Не ставьте в холодильник горячую еду.
- Периодически размораживайте холодильник.
- Позаботьтесь о продуктах, которые необходимо разморозить, и поставьте их в общую камеру холодильника.
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