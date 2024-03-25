Как холодильник может экономить электричество дома — доступны лайфхаки

Холодильник сэкономит электричество. Фото: wtop.com

Счета за электроэнергию после удорожания вызывают если не ужас, то, по крайней мере, сильный уныние. Тем временем экономить свет можно даже с помощью холодильника, естественно включенного.

Полезные советы дало "Укрэнерго".

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При высоких температурах холодильник потребляет гораздо больше электроэнергии, поэтому учтите эти действенные лайфхаки.

Держите температуру воздуха в помещении, где находится холодильник, в диапазоне 18-20 градусов. Не устанавливайте холодильник у газовой плиты и отопительных приборов. Не устанавливайте холодильник под прямыми солнечными лучами. Не ставьте в холодильник горячую еду. Периодически размораживайте холодильник. Позаботьтесь о продуктах, которые необходимо разморозить, и поставьте их в общую камеру холодильника.

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