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Как уменьшить счета за свет с помощью холодильника — шесть простых советов

25 марта 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как холодильник может экономить электричество дома — доступны лайфхаки
Холодильник сэкономит электричество. Фото: wtop.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Счета за электроэнергию после удорожания вызывают если не ужас, то, по крайней мере, сильный уныние. Тем временем экономить свет можно даже с помощью холодильника, естественно включенного.

Полезные советы дало "Укрэнерго".

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При высоких температурах холодильник потребляет гораздо больше электроэнергии, поэтому учтите эти действенные лайфхаки.

  1. Держите температуру воздуха в помещении, где находится холодильник, в диапазоне 18-20 градусов.
  2. Не устанавливайте холодильник у газовой плиты и отопительных приборов.
  3. Не устанавливайте холодильник под прямыми солнечными лучами.
  4. Не ставьте в холодильник горячую еду.
  5. Периодически размораживайте холодильник.
  6. Позаботьтесь о продуктах, которые необходимо разморозить, и поставьте их в общую камеру холодильника.

Ранее мы писали, чем опасна плесень на овощах в холодильнике. Также рассказывали, как хранить капусту, чтобы она подольше оставалась свежей.

электроэнергия
экономия
лайфхаки
холодильник
советы

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