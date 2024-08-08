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Які гриби можна збирати зараз — шість їстівних лісових трофеїв серпня

8 серпня 2024 12:22
Анастасія Мироненко - Редактор
Які гриби збирають у серпні — шість їстівних видів та цінні поради
Чоловік збирає гриби у лісі. Фото: Freephotobank
Анастасія Мироненко - Редактор

В багатьох регіонах України серпень — вдалий час для тихого полювання. У цей період у лісах починають активно рости різні види їстівних грибів, які можна готувати одразу після збору або ж заготовляти їх на зиму. 

Новини.LIVE розповідає, які саме види грибів можна збирати в лісі у серпні.

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Шість їстівних грибів серпня 

1. Білі гриби

Король усіх грибів, який відрізняється вишуканим ароматом  та насиченим смаком, починає рости саме в останній місяць літа. Білий гриб слід шукати у хвойних лісах. 

 

Шість їстівних грибів серпня
Білі гриби. Фото: pixabay.com

2. Підосичник

Смачні грибочки з яскравими червоно-коричневими капелюшками починають рости з середини літа й майже до кінця жовтня у листяних і змішаних лісах. Підосичник безпечно збирати початківцям, адже він не має отруйних "двійників" а ще ніжка гриба швидко синіє на розрізі. 

 

Які гриби збирають у серпні — підосичник
Гриб підосичник. Фото: google.com

3. Підберезовик

Ростуть підберезовики впродовж усього серпня у великих кількостях. А шукати їх слід, звичайно, у березових гаях. Важливо не переплутати цей гриб з отруйним — м'якоть всередині має бути білою, а не жовтою або рожевою.

 

Які гриби можна збирати у лісі у серпні — шість їстівних видів
Гриб підберезовик. Фото: depositphotos.com

4. Маслюки

Маслюки починають рости в липні, але пік врожайності випадає на середину серпня. Шукайте цей гриб у хвойних лісах. Він має світло-жовту тонку ніжку і липкий капелюшок.

 

Які гриби можна збирати у лісі у серпні — маслюки
Гриби маслюки. Фото: wikipedia.org

5. Сироїжка

Цей гриб, який має яскраві капелюшки червоного, жовтого або зеленого кольору, росте у серпні повсюдно. Найчастіше сироїжку можна знайти біля лісових стежок і під молодими березами. Шкірочка легко знімається з капелюшка ножем.

 

Які гриби збирають у серпні — сироїжки
Червоний капелюшок сироїжки. Фото: wikipedia.org

6. Лисички

Лисички ростуть у лісі з липня і до кінця осені. Цей гриб жовтого кольору має яскравий вигляд, проте слід бути обережними, адже у нього є неїстівний "двійник". Неїстівні лисички мають червонуватий відтінок і порожню ніжку.

 

Які гриби збирають у серпні — лисички
Гриби лисички у лісі. Фото: pixabay.com

 

Раніше ми розповідали, як правильно збирати гриби — зрізати чи висмикувати.

Нагадаємо, ми писали, як висушити та законсервувати гриби на зиму.

гриби ліс поради серпень

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