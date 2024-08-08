Які гриби збирають у серпні — шість їстівних видів та цінні поради

Які гриби можна збирати зараз — шість їстівних лісових трофеїв серпня
В багатьох регіонах України серпень — вдалий час для тихого полювання. У цей період у лісах починають активно рости різні види їстівних грибів, які можна готувати одразу після збору або ж заготовляти їх на зиму.
Новини.LIVE розповідає, які саме види грибів можна збирати в лісі у серпні.
Шість їстівних грибів серпня
1. Білі гриби
Король усіх грибів, який відрізняється вишуканим ароматом та насиченим смаком, починає рости саме в останній місяць літа. Білий гриб слід шукати у хвойних лісах.
2. Підосичник
Смачні грибочки з яскравими червоно-коричневими капелюшками починають рости з середини літа й майже до кінця жовтня у листяних і змішаних лісах. Підосичник безпечно збирати початківцям, адже він не має отруйних "двійників" а ще ніжка гриба швидко синіє на розрізі.
3. Підберезовик
Ростуть підберезовики впродовж усього серпня у великих кількостях. А шукати їх слід, звичайно, у березових гаях. Важливо не переплутати цей гриб з отруйним — м'якоть всередині має бути білою, а не жовтою або рожевою.
4. Маслюки
Маслюки починають рости в липні, але пік врожайності випадає на середину серпня. Шукайте цей гриб у хвойних лісах. Він має світло-жовту тонку ніжку і липкий капелюшок.
5. Сироїжка
Цей гриб, який має яскраві капелюшки червоного, жовтого або зеленого кольору, росте у серпні повсюдно. Найчастіше сироїжку можна знайти біля лісових стежок і під молодими березами. Шкірочка легко знімається з капелюшка ножем.
6. Лисички
Лисички ростуть у лісі з липня і до кінця осені. Цей гриб жовтого кольору має яскравий вигляд, проте слід бути обережними, адже у нього є неїстівний "двійник". Неїстівні лисички мають червонуватий відтінок і порожню ніжку.
Раніше ми розповідали, як правильно збирати гриби — зрізати чи висмикувати.
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