Які гриби збирають у серпні — шість їстівних видів та цінні поради

Чоловік збирає гриби у лісі. Фото: Freephotobank

В багатьох регіонах України серпень — вдалий час для тихого полювання. У цей період у лісах починають активно рости різні види їстівних грибів, які можна готувати одразу після збору або ж заготовляти їх на зиму.

Новини.LIVE розповідає, які саме види грибів можна збирати в лісі у серпні.

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1. Білі гриби

Король усіх грибів, який відрізняється вишуканим ароматом та насиченим смаком, починає рости саме в останній місяць літа. Білий гриб слід шукати у хвойних лісах.

Білі гриби. Фото: pixabay.com

2. Підосичник

Смачні грибочки з яскравими червоно-коричневими капелюшками починають рости з середини літа й майже до кінця жовтня у листяних і змішаних лісах. Підосичник безпечно збирати початківцям, адже він не має отруйних "двійників" а ще ніжка гриба швидко синіє на розрізі.

Гриб підосичник. Фото: google.com

3. Підберезовик

Ростуть підберезовики впродовж усього серпня у великих кількостях. А шукати їх слід, звичайно, у березових гаях. Важливо не переплутати цей гриб з отруйним — м'якоть всередині має бути білою, а не жовтою або рожевою.

Гриб підберезовик. Фото: depositphotos.com

4. Маслюки

Маслюки починають рости в липні, але пік врожайності випадає на середину серпня. Шукайте цей гриб у хвойних лісах. Він має світло-жовту тонку ніжку і липкий капелюшок.

Гриби маслюки. Фото: wikipedia.org

5. Сироїжка

Цей гриб, який має яскраві капелюшки червоного, жовтого або зеленого кольору, росте у серпні повсюдно. Найчастіше сироїжку можна знайти біля лісових стежок і під молодими березами. Шкірочка легко знімається з капелюшка ножем.

Червоний капелюшок сироїжки. Фото: wikipedia.org

6. Лисички

Лисички ростуть у лісі з липня і до кінця осені. Цей гриб жовтого кольору має яскравий вигляд, проте слід бути обережними, адже у нього є неїстівний "двійник". Неїстівні лисички мають червонуватий відтінок і порожню ніжку.

Гриби лисички у лісі. Фото: pixabay.com

Раніше ми розповідали, як правильно збирати гриби — зрізати чи висмикувати.

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