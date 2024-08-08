Какие грибы собирают в августе — шесть съедобных видов и ценные советы

Человек собирает грибы в лесу. Фото: Freephotobank

Во многих регионах Украины август — удачное время для тихой охоты. В этот период в лесах начинают активно расти различные виды съедобных грибов, которые можно готовить сразу после сбора или заготавливать их на зиму.

Новини.LIVE рассказывает, какие именно виды грибов можно собирать в лесу в августе.

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1. Белые грибы

Король всех грибов, отличающийся изысканным ароматом и насыщенным вкусом, начинает расти именно в последний месяц лета. Белый гриб следует искать в хвойных лесах.

Белые грибы. Фото: pixabay.com

2. Подосинник

Вкусные грибочки с яркими красно-коричневыми шляпками начинают расти с середины лета и почти до конца октября в лиственных и смешанных лесах. Подосинник безопасно собирать начинающим, ведь у него нет ядовитых "двойников", а еще ножка гриба быстро синеет на срезе.

Гриб подосиновик. Фото: google.com

3. Подберезовик

Растут подберезовики на протяжении всего августа в больших количествах. А искать их следует, конечно, в березовых рощах. Важно не перепутать этот гриб с ядовитым — мякоть внутри должна быть белой, а не желтой или розовой.

Гриб подберезовик. Фото: depositphotos.com

4. Маслята

Маслята начинают расти в июле, но пик урожайности выпадает на середину августа. Ищите этот гриб в хвойных лесах. Он имеет светло-желтую тонкую ножку и липкую шляпку.

Грибы маслята. Фото: wikipedia.org

5. Сыроежка

Этот гриб, имеющий яркие шляпки красного, желтого или зеленого цвета, растет в августе повсеместно. Чаще сыроежку можно найти у лесных троп и под молодыми березами. Кожица легко снимается со шляпки ножом.

Красная шляпка сыроежки. Фото: wikipedia.org

6. Лисички

Лисички растут в лесу с июля и до конца осени. Этот гриб желтого цвета выглядит ярко, однако следует быть осторожными, ведь у него есть несъедобный "двойник". Несъедобные лисички имеют красный оттенок и пустую ножку.

Грибы лисички в лесу. Фото: pixabay.com

Ранее мы рассказывали, как правильно собирать грибы — срезать или выдергивать.

Напомним, мы писали, как высушить и законсервировать грибы на зиму.