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Які пошкодження можуть бути в абсолютно нового авто та як їх вчасно помітити

5 лютого 2024 17:40
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Лайфхак: як не купити новий, але пошкоджений автомобіль в автосалоні
Навіть нові автомобілі слід уважно оглядати на наявність ушкоджень. Фото: caranddriver.com
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Частиною процесу купівлі вживаного автомобіля є проведення різних перевірок, зокрема на наявність пошкоджень. Привабливість нової машини саме і полягає в тому, що в теорії можна не переживати, що з транспортним засобом щось не так, але чи завжди це твердження справедливе?

Про це написав Lifehacker.

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Як можна пошкодити новий автомобіль

Звичайно, нові автомобілі не просто сходять з конвеєра заводу прямісінько до автосалону. Їх не запаковують у пухирчасту плівку та не зберігають у просторому гаражі з клімат-контролем. Машини до України доставляють автовозами, а до того вони часто долають шлях з Азії на кораблях крізь океан. Дорогою ж з авто може трапитися будь-що.

Перевірка автомобіля

Завжди перевіряйте автомобіль на наявність пошкоджень перед підписанням договору купівлі-продажу. Таким чином, якщо ви виявите пошкодження, ви зможете наполягати на тому, щоб дилер відремонтував або замінив пошкоджену деталь. Або просто відмовляйтеся від угоди.

  • Оглядайте автомобіль при денному світлі, бажано на повному сонці. Так можна побачити будь-які плями на лакофарбовому покритті, колесах або оббивці.
  • Оглядайте авто, коли воно сухе. Якщо щойно дощило або машину нещодавно мили чи обприскували водою, попросіть витерти її насухо, адже вологий блиск може приховувати недоліки.
  • Не поспішайте, повністю уважно огляньте автомобіль. Поки ви на нього дивитесь, авто нікуди не поїде.

Раніше ми писали, як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло. Також розповідали, як не варто видаляти лід з лобового скла автомобіля.

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