Лайфхак: як не купити новий, але пошкоджений автомобіль в автосалоні

Які пошкодження можуть бути в абсолютно нового авто та як їх вчасно помітити
Частиною процесу купівлі вживаного автомобіля є проведення різних перевірок, зокрема на наявність пошкоджень. Привабливість нової машини саме і полягає в тому, що в теорії можна не переживати, що з транспортним засобом щось не так, але чи завжди це твердження справедливе?
Про це написав Lifehacker.
Як можна пошкодити новий автомобіль
Звичайно, нові автомобілі не просто сходять з конвеєра заводу прямісінько до автосалону. Їх не запаковують у пухирчасту плівку та не зберігають у просторому гаражі з клімат-контролем. Машини до України доставляють автовозами, а до того вони часто долають шлях з Азії на кораблях крізь океан. Дорогою ж з авто може трапитися будь-що.
Перевірка автомобіля
Завжди перевіряйте автомобіль на наявність пошкоджень перед підписанням договору купівлі-продажу. Таким чином, якщо ви виявите пошкодження, ви зможете наполягати на тому, щоб дилер відремонтував або замінив пошкоджену деталь. Або просто відмовляйтеся від угоди.
- Оглядайте автомобіль при денному світлі, бажано на повному сонці. Так можна побачити будь-які плями на лакофарбовому покритті, колесах або оббивці.
- Оглядайте авто, коли воно сухе. Якщо щойно дощило або машину нещодавно мили чи обприскували водою, попросіть витерти її насухо, адже вологий блиск може приховувати недоліки.
- Не поспішайте, повністю уважно огляньте автомобіль. Поки ви на нього дивитесь, авто нікуди не поїде.
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