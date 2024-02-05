Лайфхак: як не купити новий, але пошкоджений автомобіль в автосалоні

Навіть нові автомобілі слід уважно оглядати на наявність ушкоджень. Фото: caranddriver.com

Частиною процесу купівлі вживаного автомобіля є проведення різних перевірок, зокрема на наявність пошкоджень. Привабливість нової машини саме і полягає в тому, що в теорії можна не переживати, що з транспортним засобом щось не так, але чи завжди це твердження справедливе?

Про це написав Lifehacker.

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Звичайно, нові автомобілі не просто сходять з конвеєра заводу прямісінько до автосалону. Їх не запаковують у пухирчасту плівку та не зберігають у просторому гаражі з клімат-контролем. Машини до України доставляють автовозами, а до того вони часто долають шлях з Азії на кораблях крізь океан. Дорогою ж з авто може трапитися будь-що.

Перевірка автомобіля

Завжди перевіряйте автомобіль на наявність пошкоджень перед підписанням договору купівлі-продажу. Таким чином, якщо ви виявите пошкодження, ви зможете наполягати на тому, щоб дилер відремонтував або замінив пошкоджену деталь. Або просто відмовляйтеся від угоди.

Оглядайте автомобіль при денному світлі, бажано на повному сонці. Так можна побачити будь-які плями на лакофарбовому покритті, колесах або оббивці.

Оглядайте авто, коли воно сухе. Якщо щойно дощило або машину нещодавно мили чи обприскували водою, попросіть витерти її насухо, адже вологий блиск може приховувати недоліки.

Не поспішайте, повністю уважно огляньте автомобіль. Поки ви на нього дивитесь, авто нікуди не поїде.

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