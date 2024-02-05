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Какие повреждения могут быть у совершенно нового авто и как их вовремя заметить

5 февраля 2024 17:40
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Лайфхак: как не купить новый, но поврежденный автомобиль в автосалоне
Даже новые автомобили следует внимательно осматривать на наличие повреждений. Фото: caranddriver.com
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Частью процесса покупки подержанного автомобиля является проведение различных проверок, в частности, на наличие повреждений. Привлекательность новой машины как раз и состоит в том, что в теории можно не переживать, что с транспортным средством что-то не так, но всегда ли это утверждение справедливо?

Об этом пишет Lifehacker.

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Конечно, новые автомобили не просто сходят с конвейера завода прямо в автосалон. Их не упаковывают в пузырчатую пленку и не хранят в просторном гараже с климат-контролем. Машины в Украину доставляют автовозами, а до этого они часто преодолевают путь из Азии на кораблях через океан. По дороге же с авто может случиться что угодно.

Проверка автомобиля

Всегда проверяйте автомобиль на наличие повреждений перед подписанием договора купли-продажи. Таким образом, если вы обнаружите повреждение, вы сможете настаивать на том, чтобы дилер отремонтировал или заменил поврежденную деталь. Или просто отказывайтесь от сделки.

  • Осматривайте автомобиль при дневном свете, желательно при ярком солнечном свете. Так можно увидеть любые пятна на лакокрасочном покрытии, колесах или обивке.
  • Осматривайте авто, когда оно сухое. Если только что прошел дождь, машину недавно мыли или опрыскивали водой, попросите вытереть ее досуха, ведь влажный блеск может скрывать недостатки.
  • Не торопитесь, полностью внимательно осмотрите автомобиль. Пока вы на него смотрите, авто никуда не уедет.

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