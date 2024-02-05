Лайфхак: как не купить новый, но поврежденный автомобиль в автосалоне

Даже новые автомобили следует внимательно осматривать на наличие повреждений. Фото: caranddriver.com

Частью процесса покупки подержанного автомобиля является проведение различных проверок, в частности, на наличие повреждений. Привлекательность новой машины как раз и состоит в том, что в теории можно не переживать, что с транспортным средством что-то не так, но всегда ли это утверждение справедливо?

Об этом пишет Lifehacker.

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Конечно, новые автомобили не просто сходят с конвейера завода прямо в автосалон. Их не упаковывают в пузырчатую пленку и не хранят в просторном гараже с климат-контролем. Машины в Украину доставляют автовозами, а до этого они часто преодолевают путь из Азии на кораблях через океан. По дороге же с авто может случиться что угодно.

Проверка автомобиля

Всегда проверяйте автомобиль на наличие повреждений перед подписанием договора купли-продажи. Таким образом, если вы обнаружите повреждение, вы сможете настаивать на том, чтобы дилер отремонтировал или заменил поврежденную деталь. Или просто отказывайтесь от сделки.

Осматривайте автомобиль при дневном свете, желательно при ярком солнечном свете. Так можно увидеть любые пятна на лакокрасочном покрытии, колесах или обивке.

Осматривайте авто, когда оно сухое. Если только что прошел дождь, машину недавно мыли или опрыскивали водой, попросите вытереть ее досуха, ведь влажный блеск может скрывать недостатки.

Не торопитесь, полностью внимательно осмотрите автомобиль. Пока вы на него смотрите, авто никуда не уедет.

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