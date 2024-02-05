Лайфхак: как не купить новый, но поврежденный автомобиль в автосалоне

Какие повреждения могут быть у совершенно нового авто и как их вовремя заметить
Частью процесса покупки подержанного автомобиля является проведение различных проверок, в частности, на наличие повреждений. Привлекательность новой машины как раз и состоит в том, что в теории можно не переживать, что с транспортным средством что-то не так, но всегда ли это утверждение справедливо?
Об этом пишет Lifehacker.
Как можно повредить новый автомобиль
Конечно, новые автомобили не просто сходят с конвейера завода прямо в автосалон. Их не упаковывают в пузырчатую пленку и не хранят в просторном гараже с климат-контролем. Машины в Украину доставляют автовозами, а до этого они часто преодолевают путь из Азии на кораблях через океан. По дороге же с авто может случиться что угодно.
Проверка автомобиля
Всегда проверяйте автомобиль на наличие повреждений перед подписанием договора купли-продажи. Таким образом, если вы обнаружите повреждение, вы сможете настаивать на том, чтобы дилер отремонтировал или заменил поврежденную деталь. Или просто отказывайтесь от сделки.
- Осматривайте автомобиль при дневном свете, желательно при ярком солнечном свете. Так можно увидеть любые пятна на лакокрасочном покрытии, колесах или обивке.
- Осматривайте авто, когда оно сухое. Если только что прошел дождь, машину недавно мыли или опрыскивали водой, попросите вытереть ее досуха, ведь влажный блеск может скрывать недостатки.
- Не торопитесь, полностью внимательно осмотрите автомобиль. Пока вы на него смотрите, авто никуда не уедет.
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